Après la fin de This Is Us : quelle est la relation entre Mandy Moore et Milo Ventimiglia

Les acteurs qui incarnent Jack et Rebecca Pearson dans la série Star+ ont fait face à des rumeurs d’idylle. Comment est votre relation derrière les caméras ?

© GettyMilo Ventimiglia et Mandy Moore, stars de This Is Us.

Cette semaine les amoureux C’est nous ils ont dit au revoir à la série. C’est qu’après six saisons très réussies, l’histoire de la famille Pearson s’est enfin conclue avec son dernier épisode dans Étoile+. qui a suivi la dan fogelmandrame Dès le début, ils ont pu constater l’évolution des personnages et la croissance de certains acteurs dans la vraie vie. Mais, que se passe-t-il entre Mandy Moore et Milo Ventimiglia quand les caméras s’éteignent ?

Le duo travaille ensemble depuis le début de la série, puisqu’il est chargé de donner vie à Jack Pearson et elle est chargée de personnifier Rebecca Malone. Dans les années 1980, les deux personnages se rencontrent dans un bar et entament une idylle qui marquera le destin de leurs futurs triplés. Kévin, Kate et Randall. Par pure émotion, les acteurs ont prouvé qu’ils avaient une chimie qui traverse l’écran et laisse les fans désireux d’en voir plus.

Cependant, derrière les caméras, ils n’ont rien de plus qu’une grande amitié. Bien qu’ils ne se soient connus que peu de temps avant la sortie de C’est nousLa vérité est que les deux personnages se sont rapidement connectés et ont pu incarner ce mariage, travaillant pendant plus de six ans sur le plateau. La première fois qu’ils se sont vus, c’était justement à l’audition en 2015 et, depuis, ils sont devenus de grands amis.

Le dernier jour du tournage, Milo Ventimiglia a documenté tout le voyage à travers son Instagram lors de l’enregistrement d’une scène. C’est là qu’il a montré qu’il rencontrait quotidiennement Mandy Moore pour pratiquer le scénario et ainsi pouvoir l’interpréter de la meilleure façon possible lorsqu’il s’agit de le faire devant les caméras. Et ils réussissent ! Car leur relation dans la série semble montrer qu’il s’agit aussi d’une romance en dehors du travail.

Quoi qu’il en soit, Mandy Moore est heureusement mariée au chanteur. Taylor Orfèvreavec qui il a eu son premier enfant en février 2021 : Auguste Harrison. Milo n’a pas tardé à montrer son émotion sur les réseaux sociaux pour l’arrivée de l’enfant. C’est qu’il a toujours un message d’encouragement pour sa compagne, surtout maintenant qu’elle est prête à revenir sur scène en tant que chanteuse. De son côté, Vintimille préserve ses liens amoureux dans l’intimité et n’a pas encore confirmé de partenaire.

