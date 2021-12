« Mère il n’y en a que deux », aura-t-elle la saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Mère il n’y a que deux» (« Fille d’une autre mère » en anglais) a été créée sur Netflix juste le vendredi 24 décembre 2021, mais les utilisateurs de la plateforme et les fans de la série avec Ludwika Paleta et Paulina Goto demandent déjà un troisième versement.

Dans les premiers épisodes de la fiction créée par Carolina Rivera et Fernando Sariñana, Ana et Mariana, deux femmes qui accouchent presque en même temps, prennent le mauvais bébé à cause d’une erreur d’une infirmière. En apprenant l’échange, ils décident de former une famille unique.

Alors que dans la deuxième saison de « Mère il n’y a que deux”, Ana et Mariana parcourent un chemin difficile pour faire la paix, de nouveaux amours et des opportunités d’emploi passionnantes ébranlent leur dynamique familiale. Il y aura donc un troisième versement dans Netflix?

« MÈRE IL N’Y A QUE DEUX », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série mexicaine, mais apparemment dans le dernier chapitre de la deuxième saison, il est presque certain que l’histoire compliquée d’Ana et Mariana se poursuivra dans un nouveau lot d’épisodes .

Le deuxième volet de « Mère il n’y a que deux« Il a laissé plusieurs questions qui doivent être abordées dans une nouvelle saison, parmi lesquelles, que se passera-t-il après la confirmation de la relation entre Ana et Mariana ? Comment réagiront les protagonistes lorsqu’ils découvriront la grossesse de Teresa ? La mère de Mariana dira-t-elle la vérité à son partenaire ? Qu’adviendra-t-il de Pablo, Juan Carlos et du reste des personnages ?

Bien que les protagonistes ou les producteurs aient partagé des détails sur une éventuelle troisième saison, la voie est prête à approfondir la relation de ces deux femmes qui se sont rencontrées par erreur et qui ont désormais décidé de partager leur amour avec le monde.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, ce qui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’ils ne partagent pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Qu’adviendra-t-il des protagonistes de « Mère il n’y en a que deux » dans la troisième saison ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « MADRE SOLO HAY DOS » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

Oui Netflix renouveler « Mère il n’y a que deux« Pour une troisième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.