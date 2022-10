Qui est qui dans « Vigilante », la nouvelle série Netflix

Créé et réalisé par Ryan Murphy (« American Horror Story »), « Vigilante » (« The Watcher » dans sa langue d’origine) est une série Netflix qui raconte l’histoire d’une famille qui emménage dans la maison de ses rêves, pour recevoir des lettres inquiétantes qui transforment leurs projets en cauchemar.

La fiction avec Naomi Watts et Bobby Cannavale est basé sur des événements réels qui ont été publiés pour la première fois dans un article de The Cut du même nom en 2018.

Mia Farrow, Noma Dumezweni, Joe Mantello, Richard Kind, Terry Kinney, Margo Martindale et Jennifer Coolidge sont les acteurs qui complètent le casting principal de « Vigilant« , mais qui est qui dans le nouvelle série Netflix?

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VIGILANTE »

1. Naomi Watts dans le rôle de Nora Brannock

Naomi Watts, qui a participé à des films d’horreur tels que « The Ring », « Funny Games » et la nouvelle version de « Goodnight Mommy », joue Nora Brannock, une femme qui, avec son mari, emménage dans une nouvelle maison dans un cadre idyllique Banlieue du New Jersey. Tout semble parfait jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre inquiétante.

Naomi Watts dans le rôle de Nora Brannock dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

2. Bobby Cannavale dans le rôle de Dean Brannock

Bobby Cannavale, mieux connu pour ses rôles principaux dans des projets comme « Third Watch », « Vinyl » et « Mr. Robot », assume le rôle de Derek Broaddus, le mari de Nora et celui chargé de protéger sa famille de la « Vigilant”.

Bobby Cannavale dans le rôle de Dean Brannock dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

3. Mia Farrow dans le rôle de Pearl

Mia Farrow, reconnue pour être la protagoniste du film d’horreur classique « Rosemary’s Baby », est chargée de jouer Pearl, l’un des voisins suspects de la famille Brannock.

Mia Farrow dans le rôle de Pearl dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

4. Margo Martindale comme Mo

Margo Martindale, qui a participé à des films tels que « Walk Hard: The Dewey Cox Story », « The Hours », « Million Dollar Baby », « Oncle Frank », « Dead Man Walking », « The Firm », « Lorenzo’s Oil » , « The Rocketeer », « First Do No Harm », « Eye of God », « Win ​​Win », « Orphan », « The Savages » et « Hannah Montana: The Movie », joue Mo, un autre voisin de Dean et Nora.

Margo Martindale dans le rôle de Mo dans la série « Vigilante » (Photo : Netflix)

5. Jennifer Coolidge dans le rôle de Karen Calhoun

Jennifer Coolidge, connue pour avoir joué la mère de Stifler dans les films « American Pie » et Paulette Bonafonté Parcelle dans la série de films « Legally Blonde », joue Karen Calhoun, l’agent immobilier qui aide les Brannock.