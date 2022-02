40 des animaux les plus dangereux d’Amérique

Le CDC -Centers for Disease Control- n’est pas seulement occupé par les mises à jour de COVID-19. Il a également créé une liste des animaux les plus susceptibles de causer des décès dans chaque État américain. La liste ne nécessite pas de verrouillage ni aucun type de mandat, mais elle vaut certainement la peine d’être lue. Bien que la sécurité soit primordiale, il est indéniable qu’il est également fascinant d’en savoir plus sur les créatures mortelles avec lesquelles nous vivons sur cette planète.Traduction réalisée avec la version gratuite du traducteur www.DeepL.com/Translator