Quand « Stranger Things 4 » Volume 2 sera-t-il disponible sur Netflix

La première partie du quatrième saison de « Stranger Things » Il est conforme par sept épisodes dont la première a eu lieu le 27 mai 2022 dans Netflix et suit Eleven, Mike, Dustin, Lucas, Will, Max et leurs autres amis six mois après la bataille de Starcourt, qui a apporté terreur et destruction à Hawkins.

Alors que les protagonistes et les habitants de la ville tentent de sortir des événements tragiques, l’obscurité revient à Hawkins juste à temps pour les vacances de printemps, suscitant la terreur, des souvenirs et une nouvelle menace inquiétante.

Mais cette fois, Eleven n’est plus là pour faire face à l’horrible menace surnaturelle, en plus elle n’a plus de pouvoirs et son groupe d’amis n’est plus aussi proche qu’avant. Pendant ce temps, Joyce découvre que Hopper est vivant, même s’il n’est pas facile de l’atteindre et de le sauver.

Hopper et Dmitri dans la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

QUAND EST-CE QUE « STRANGER THINGS » SAISON 4 PARTIE 2 PREMIERE?

La deuxième partie de l’avant-dernière saison de « choses étranges» sera présenté en première dans Netflix quelques semaines après le tome 1, le vendredi 1er juillet 2022.

Bien qu’il n’y aura que deux épisodes, chacun durera plus de deux heures. Le huitième épisode durera une heure et vingt-cinq minutes, tandis que le dernier chapitre durera environ deux heures et demie.

Les épisodes du tome 2 de la quatrième saison de « choses étranges», une série à succès créée par les frères Duffer, sera probablement disponible sur la plateforme de streaming en même temps que le premier volet.

Vecna ​​​​est le nom que les enfants donnent au monstre de la quatrième saison de « Stranger Things » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « STRANGER THINGS 4 »

Millie Bobby Brown comme onze

Noah Schnapp comme Will

Finn Wolfhard comme Mike

Gaten Matarazzo comme Dustin

Caleb McLaughin comme Lucas

Winona Ryder comme Joyce

Sadie Sink comme Max

Charlie Heaton comme Jonathan

Natalia Dyer comme Nancy

Maya Hawke comme Robin

David Harbour comme Hopper

Brett Gelman comme Murray

Priah Ferguson comme Erica