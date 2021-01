Stranger Things: ils filtrent la date de première possible de la saison 4

2021 semble être une excellente année pour le service de streaming Netflix pour la série qui a prévu de présenter de nouvelles saisons, ainsi que les plus de 70 films annoncés mardi. L’un des plus importants et des plus attendus par les fans est le quatrième volet de ‘Choses étranges’La partie 3 est sortie mi-2019 et ses fans veulent savoir comment l’histoire se poursuit.

Actuellement, on sait que les enregistrements sont en cours, dont nous avons des enregistrements photographiques qui sont devenus viraux parmi les fans dès leur sortie. Bien que vous puissiez voir des détails et certains indices, depuis la production, ils n’ont absolument rien avancé sur ce qui va arriver dans le programme. Le seul qui a fait référence publiquement à ce jour était David Harbour, interprète de «Jim Hopper».

Le père de ‘Eleven’ dans la fiction n’a fait référence qu’à son personnage, disant que la saison 4 sera la meilleure pour Hopper: « Maintenant, il est devenu prisonnier. Cette saison est ma préférée car elle vous montrera de nouvelles couleurs en lui et de quoi il est fait. »Il a commenté en référence à la petite bande-annonce qui le montre en Russie.







La question que la plupart des fans de la série se posent est Quand va-t-il sortir, et ces derniers jours, des informations ont été divulguées par le compte Twitter Mises à jour Netflix, un profil dédié à la publication de l’actualité de la plateforme. Selon vos informations, les épisodes, dont le premier sera appelé ‘Le Hellfire Club’, arrivera le 21 août 2021.

Nous devons souligner que Ce compte n’est pas une source officielle et Netflix n’a encore rien dit sur la date de sortie de ‘Stranger Things’. La vérité est qu’il y aura de nouveaux acteurs qui rejoindront le casting: Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Robert Englund, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko et Tom Wlaschiha.