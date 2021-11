La bande-annonce de Bel-Air donne une tournure sombre à la chanson thème emblématique de Fresh Prince

Les choses sont familières mais différentes dans la nouvelle bande-annonce de Bel Air. Basé sur une usurpation de vidéo parodique YouTube Le Prince de Bel Air, la nouvelle série est une réimagination de la sitcom classique mais avec un côté plus sombre et dramatique. Le nouveau teaser reprend les paroles de la chanson thème emblématique de l’émission originale et les oppose à une musique dramatique avec le nouveau Will, interprété par Jabari Banks, prenant son trône en tant que prince de Bel-Air.

Le synopsis officiel de Bel Air se lit comme suit : « Situé dans l’Amérique d’aujourd’hui, Bel Air est un analogue dramatique d’une heure sérialisé de la sitcom des années 90 Le Prince de Bel Airqui se penche sur la prémisse d’origine: le voyage compliqué de Will des rues de l’ouest de Philadelphie aux manoirs fermés de Bel-Air. Avec une vision réinventée, Bel-Air plongera plus profondément dans les conflits, les émotions et les préjugés inhérents qu’il était impossible d’explorer pleinement dans un format de sitcom de 30 minutes, tout en offrant un air fanfaron et des hochements de tête à l’émission originale.

Jabari Banks dirige le casting en tant que Will, et le casting complet avait déjà été annoncé par Peacock. Il comprend Adrian Holmes (À cet âge, V guerres) en tant que Phillip Banks ; Cassandre Freeman (L’ennemi à l’intérieur, Atlanta) en tant que Vivian Banks ; Olly Sholotan (Exécuter Cacher Combat, Évolution de Nate Gibson) sous le nom de Carlton Banks ; Coco Jones (Laisse-le briller, Vampires contre le Bronx) en tant que Hilary Banks ; Akira Akbar (On peut être des héros, Capitaine Marvel) en tant qu’Ashley Banks ; Jimmy Akingbola (Jeu le plus dangereux, À long terme) en tant que Geoffrey ; Jordan L. Jones (Rel, Chute de neige) en tant que Jazz ; et Simone Joy Jones (La chaise, Et qu’est-ce qui se passerait si ) comme Lisa.

Morgan Cooper a réalisé la vidéo virale originale qui Bel Airest inspiré par. Cooper co-écrira, dirigera et produira Bel Air. TJ Brady et Rasheed Newson sont à bord pour servir de co-showrunners et de producteurs exécutifs après que Chris Collins ait quitté le projet. Will Smith sera également producteur exécutif via Westbrook Studios aux côtés de Quincy Jones, Benny Medina et des créateurs de la série originale Andy et Susan Borowitz. Miguel Melendez et Terence Carter de Westbrook Studios seront également producteurs exécutifs avec Ewstrbook Studios et Universal Television.

Will Smith a personnellement dit à la nouvelle star Jabari Banks qu’il avait été choisi pour le rôle principal dans un appel vidéo, et Peacock a mis les images en ligne. Dans le clip, Will dit: « Du plus profond de mon cœur, je tiens à vous féliciter. Vous avez le rôle de Will dans Bel Air . Vous avez une route fantastique devant vous, et j’ai hâte d’être un atout pour vous dans ce processus alors que vous construisez votre vie et votre carrière. »

Banks a répondu : « Je suis prêt, je suis tellement prêt à mordre… Merci beaucoup. C’est un rêve qui devient réalité. Vous ne savez pas, comme, vous le savez probablement, vous le ressentez. La façon dont la série a eu un impact sur moi et ma vie, c’est incroyable de vous entendre dire ça. Merci beaucoup, je suis tellement reconnaissant. C’est incroyable. »

