Exclusif : Emily Bett Rickards veut que Arrow revienne dans dix ans, à la manière de Veronica Mars

Arrow La star Emily Bett Rickards n’a pas encore abandonné la saison 9, même si elle n’a rien entendu du retour potentiel de la série. Initialement présenté sur The CW en 2012, Arrow a été un succès incroyable pour le réseau, engendrant l’univers cinématographique connu sous le nom d’Arrowverse avec de nombreuses retombées et des spéciaux croisés. Après les aventures d’Oliver Queen, alias Green Arrow, la série mettait en vedette Stephen Amell aux côtés de Katie Cassidy, Colin Donnell, David Ramsey, Willa Holland, etc. Rickards a également joué le rôle de Felicity Smoak tout au long de la série.

Après avoir profité d’un passage réussi à la télévision, Arrow terminé en 2020 avec la fin de sa huitième saison. Nous vivons maintenant à l’ère des reprises et des redémarrages de séries, il est donc plus clair que jamais qu’une série télévisée se terminant ne signifie pas nécessairement qu’elle ne se poursuivra pas un jour. Dans cet esprit, Rickards a récemment déclaré à MovieWeb lors d’une interview exclusive qu’elle était prête pour un retour, même si cela se produit dans une dizaine d’années. Comme nous le dit l’actrice :

« Je n’ai pas encore entendu parler de la saison 9… Je parlais de Veronica Mars plus tôt dans la journée, et du fait que j’étais tellement fan… et quand vous savez, le genre de fandom revient, ou pour un film, ou un autre ensemble, il serait intéressant de savoir où en sont ces personnages dans 10 ou 15 ans. Peut-être un peu plus de temps entre les deux. Nous pouvons tous vieillir et un peu plus ridés, et les gens ne voudront même pas croire c’est nous. »

Veronica Mars a pu monter assez tôt dans le train de la renaissance. La série a été diffusée à l’origine sur The CW avant de se terminer après trois saisons en 2007, mais la star de la série Kristen Bell est revenue pour un renouveau du long métrage en 2014. Cela a été suivi d’une quatrième saison de la série qui est allée directement en streaming sur Hulu en 2019. Alors que il a été plutôt bien accueilli par les fans, la nouvelle saison n’a pas été renouvelée, mais les fans ont toujours trouvé agréable de revenir avec ces mêmes personnages des années plus tard. De toute évidence, Rickards serait plus qu’heureux de voir la même chose se produire avec Arrow.

Arrow est terminé mais l’Arrowverse continue de vivre

Il se peut qu’il n’y ait pas de plans immédiats à donner Arrow une saison 8, mais l’Arrowverse est toujours aussi fort. La série dérivée Le flash a également connu un grand succès et a une neuvième saison en préparation pour une sortie en 2023. Superman et Loïs a également bien frappé les téléspectateurs et a une troisième saison en développement. Entre-temps, Batwoman et Légendes de demain ont été annulées, donc toutes les séries Arrowverse n’ont pas atteint les mêmes niveaux de succès que Arrow.





L’essence de Arrow reste toujours car son titre est toujours présent dans le nom Arrowverse. C’est malgré le fait que The CW ait précédemment tenté de renommer le nom de l’univers cinématographique en le surnommant The CW Verse, mais à ce stade, le nom Arrowverse était trop bien établi et le nouveau nom ne collait tout simplement pas. Comme la série qui a tout commencé, Flèche a peut-être la meilleure chance d’un renouveau un jour par rapport aux autres spectacles d’Arrowverse qui ont été supprimés.