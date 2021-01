Choses importantes à savoir sur le deuxième âge de la Terre du Milieu

* avertissement: en fonction de la façon dont la série « Le Seigneur des Anneaux » suit les livres de Tolkien, des spoilers potentiels peuvent être trouvés ci-dessous

On sait depuis un certain temps qu’Amazon le Seigneur des Anneaux la série se déroulera dans le légendaire deuxième âge de la Terre du Milieu, mais si vous n’avez pas lu Le Silmarillion et L’histoire de la Terre du Milieu d’avant en arrière, vous ne savez peut-être pas exactement ce que cela signifie en termes de contenu de l’histoire.

Pour vous aider, je rassemble des informations importantes que vous voudrez connaître avant Le Seigneur des Anneaux arrive sur Prime Video.

Tout d’abord, le Second Age commence à la suite d’événements assez énormes.

Le premier âge de la Terre du Milieu s’est terminé avec Morgoth, le Seigneur des Ténèbres original de la Terre du Milieu et le maître de Sauron, capturé et jeté dans le Vide par les Valar (les dieux de la Terre du Milieu faute d’un meilleur mot) après avoir terrorisé le monde pour un âge et plus.

La dernière bataille contre Morgoth a été si catastrophique que toute la terre de Beleriand, une grande partie du continent, a été détruite et a coulé sous la mer. À la suite de la défaite de Morgoth, la plupart des elfes quittent l’ouest au-dessus de la mer, mais pas tous (plus à ce sujet dans un instant). Sauron se tourne d’abord vers le jugement, mais rechigne à la perspective d’affronter les Valar et s’enfuit avant d’affronter un procès.

Robert Aramayo jouera dans la série « Le Seigneur des Anneaux » d’Amazon

Comme Sauron joue un rôle énorme dans le Second Age, je vais d’abord en parler.

La plus grande chose à savoir est que ce n’est pas le Sauron dans lequel nous voyons Le Seigneur des Anneaux ou Hobbit des films. En supposant que le spectacle commence au début du deuxième âge, ce sera initialement Sauron avant que l’un des anneaux de pouvoir, y compris l’anneau unique, ait été créé. De plus, tout cela se passe avant que Sauron ne soit réduit au Grand Œil.

Au Second Age, Sauron est toujours capable de se donner une «apparence juste et agréable» à laquelle Peter Jackson allait initialement faire référence dans le le Seigneur des Anneaux films, mais il a été coupé pour le temps. En fait, c’est ainsi que Sauron a infiltré les elfes et fabriqué les Anneaux de Pouvoir en premier lieu: en se déguisant et en se faisant passer pour Annatar. Je recommande vivement de se souvenir de ce nom car je peux presque garantir qu’il apparaîtra pendant la série. Rappelez-vous également que le Mordor tel que nous le connaissons n’existe pas pendant la première partie du deuxième âge, il y a donc une chance que vous voyiez comment ce royaume sombre a été créé.

La deuxième chose la plus importante à savoir sur le deuxième âge est l’île de Numenor. «Le sang de Numenor» a été mentionné à plusieurs reprises dans la trilogie de Peter Jackson, et nous allons maintenant voir l’histoire de Numenor se dérouler, espérons-le dans son intégralité.

Ce que vous devez savoir, c’est que l’île de Numenor a été élevée de la mer par les Valar en récompense des Edain, trois grandes maisons d’hommes qui ont combattu avec les Valar et les elfes contre Morgoth. Les Edain sont conduits à Numenor par Elros, le frère jumeau d’Elrond, qui était également à moitié elfique mais a choisi d’être mortel tandis qu’Elrond (comme nous le savons) a choisi d’être un elfe. En guise de récompense supplémentaire, les Edain reçurent une durée de vie trois fois supérieure à celle d’un homme normal et furent autorisés à vivre sur une île plus proche des terres immortelles des Valar que de la Terre du Milieu.

Cependant, il y avait un hic, et vous devez vous en souvenir une fois que l’histoire de Numenor commence à se jouer dans la série: la seule chose que les hommes de Numenor ne peuvent pas faire est de naviguer si loin à l’ouest qu’ils sont hors de vue de Numenor. Ils peuvent aller n’importe où ailleurs, mais ils ne peuvent pas aller sur les terres immortelles d’Aman et de Tol Eressea où vivent les elfes. Ce sera un détail important et qui mènera finalement à la perte de Numenor.

En parlant des elfes, la hiérarchie est quelque peu différente au deuxième âge.

D’une part, la plupart des Elfes répondent toujours à un Haut Roi, quelque chose de visiblement absent pendant la Guerre de l’Anneau. Au deuxième âge, l’actuel et dernier grand roi des elfes est Gil-galad, qui est brièvement aperçu pendant le prologue de La communauté de l’anneau avec l’un des trois anneaux et pendant la bataille contre Sauron, où il se bat avec une énorme lance.

Gil-galad est aussi, pour autant que je sache, un cousin de Galadriel, qui n’est PAS le dirigeant de Lothlorien pendant le deuxième âge. En fait, Lothlorien tel que nous le connaissons n’existe pas encore correctement. Au lieu de cela, Galadriel et Celeborn ont finalement aidé à fonder le royaume d’Eregion près de Khazad-Dum (alias Moria) avec son cousin Celebrimbor.

Vous vous souvenez de ces portes fantaisie qui formaient l’entrée de la Moria? Ce sont les gens de Celebrimbor qui ont aidé à les fabriquer et c’est Celebrimbor qui a finalement travaillé avec Annatar (Sauron) et a appris à fabriquer les anneaux de pouvoir (mais pas, rappelez-vous, les trois anneaux elfiques).

Et puisque je suis sur le sujet, il est probable que nous verrons Khazad-Dum (Moria) à l’apogée de sa gloire, quelque chose qui n’a été laissé entendre que pendant La communauté de l’anneau. Ce sera un changement, voir un royaume nain dans toute sa gloire, quelque chose que nous n’avons pas eu l’occasion de voir si souvent (malgré le prologue du premier film Hobbit).

Pour les curieux, le Balrog le Camaraderie les rencontres dans la Moria ne se sont réveillées qu’au Troisième Âge, nous ne verrons donc pas cette créature de si tôt (bien que cela puisse être fait allusion dans la préfiguration).

Autre chose importante à savoir: il y a non Les sorciers de la Terre du Milieu au cours du deuxième âge. Pas de Gandalf, pas de Saroumane, pas de Radagast, rien de tout cela. Les sorciers n’ont été envoyés en Terre du Milieu que mille ans après le troisième âge, alors ne vous attendez pas à voir un jeune Gandalf ou un jeune Saroumane courir partout, cela n’arrive pas.

Ce sont les choses les plus importantes que vous devez savoir sur le deuxième âge de la Terre du Milieu. Espérons que cela vous donne une idée de ce à quoi vous attendre lorsque Le Seigneur des Anneaux sortira plus tard cette année.

Vous pouvez lire le synopsis officiel ici.