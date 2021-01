Voir la lettre de démission d’un Stormtrooper à l’étoile de la mort

UNE Stormtrooper a écrit une drôle de lettre de démission alors que l’étoile de la mort explose dans l’univers de ‘Guerres des étoiles’.

À travers le Washington Post, le chroniqueur, Alexandra Petri, a écrit une drôle de lettre où il enfile le costume d’un Stormtrooper qui décide d’abandonner Empire tandis que l’étoile de la mort explose, faisant une comparaison avec ce qui s’est passé au gouvernement américain après l’invasion du Capitole en Washington DC la semaine dernière.

L’article s’intitule «Je n’ai pas d’autre choix que de démissionner Étoile de la mort comme il commence à exploser »et dit:« C’est avec une grande tristesse et un profond sens des responsabilités que je dois immédiatement retirer ma démission de mon poste sur l’étoile de la mort ».

«Cependant, je ne vois aucune autre option. Le moment est venu pour nous tous de quitter nos postes et de faire ce qui est juste. Ce fut un honneur de travailler sur cette étoile de la mort. J’adore l’esthétique. J’adore avoir pu poursuivre ma grande passion: détruire des planètes et appuyer sur des boutons ».

«J’adore mon petit casque qui a la forme d’un parapluie sans raison. J’adore les interfaces faciles d’accès sur les ordinateurs, les portes coulissantes dans les couloirs et le fait que nous pouvons accéder à n’importe quelle zone en appuyant simplement sur un bouton pour prolonger un pont. «







«Nos créations ont toujours eu du sens pour moi… J’adore notre fidèle système de destruction des ordures et le petit gars aux tentacules et à un œil qui y vit. En général, je suis fier de cette station et de ce que nous avons accompli ensemble », conclut la lettre.

La lettre précédente fait directement référence à la série de démissions de membres du gouvernement de Donald Trump dans les jours avant et pendant que tout le système s’effondrait.