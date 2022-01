Tom Holland et Zendaya sont allés à un rendez-vous et les photos sont devenues virales

CÉLÉBRITÉS

Les acteurs de Spider-Man : No Way Home se sont promenés au Royaume-Uni et ont été capturés par les paparazzi. Regardez les images de son départ et de son lien particulier avec la saga Harry Potter.

© GettyTom Holland et Zendaya, les protagonistes de Spider-Man : No Way Home.

Depuis qu’ils ont confirmé leur romance, Tom Holland Oui Zendaya Ils savent très bien ce que c’est que d’être au centre de l’attention. Mais cette fois, la raison était très différente. Ce n’était pas la première d’un film à succès comme Spider-Man : Pas de retour à la maison, ni ses tendres déclarations d’amour en interview. La raison pour laquelle ils sont devenus le sujet de conversation sur les réseaux sociaux était parce que… un rendez-vous! Passez en revue ici en quoi consistait la promenade et voyez les images du couple du moment.

Vaincre complètement les théories qui indiquaient que leur relation faisait partie d’une stratégie visant à attirer les téléspectateurs dans la salle, les deux acteurs se sont révélés meilleurs que jamais et avec un lien très fort. Avant la première de Inexploré, avec Tom, et au milieu de la diffusion de euphorie dans hbo max, mené par Zendaya, le couple a décidé de prendre quelques jours de repos à Royaume-Uni.

Pourquoi y sont-ils allés ? Le voyage avait un objectif clair : rendre visite à la famille de l’interprète qui personnifiait Peter Parker. La sortie a commencé par une promenade dans Jo Malone, une boutique de parfums où ils ont acheté des cadeaux pour Nikki, la mère de Holland, et ses frères et sœurs Harry, Paddy et Sam. C’est que plus tard, ils sont arrivés à la maison familiale de l’acteur britannique pour préparer la suite du rendez-vous.

C’est que cela ne s’est pas terminé avec la virée shopping et la soirée en famille, mais tous se sont réunis à nouveau dans un plan des plus amusants. Après avoir emménagé dans la voiture de sport Porsche Taycan de l’acteur, ils sont arrivés au Palace Theatre, situé dans le West End de Londres. Là, ils jouissaient d’une fonction de Harry Potter et l’enfant maudit, œuvre appartenant à la célèbre franchise dont les deux se sont déclarés fans.

Il y a quelque temps, Zendaya avait assuré dans un dialogue avec InStyle : «Je regarde Harry Potter au moins une fois par jour. me calme Ne venez pas chez moi si vous ne voulez pas le voir, je vous assure que ce sera sur”. De son côté, Tom Holland avait fait remarquer sur Cinemablend : «Je pense que je pourrais en savoir plus sur Harry Potter que JK Rowling. Je suis obsédé depuis que je suis gamin, c’était ma chose préférée au monde”. Le rendez-vous parfait pour ce couple de les potiers!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂