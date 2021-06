‘Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo rencontre Courage the Cowardly Dog’ arrive en DVD et numérique le 14 septembre

Deux des chiens les plus adorables de l’animation vont faire équipe dans Tout droit sorti de nulle part : Scooby-Doo rencontre Courage le chien lâche, un tout nouveau long métrage d’animation familial qui sortira en numérique et en DVD sur 14 septembre 2021 par Warner Bros. Home Entertainment. Produit par Warner Bros. Animation, Tout droit sorti de nulle part : Scooby-Doo rencontre Courage le chien lâche trouve nos détectives adolescents préférés dans la ville de Nowhere, où ils rencontrent Courage le chien lâche et enquêtent sur ce qui fait de Nowhere l’un des endroits les plus étranges de la Terre. La sortie comprend trois bonus classiques Scooby Doo! épisodes.

Dans cette aventure animée, la comédie se déchaîne lorsque Scooby-Doo, votre cabot préféré pour résoudre des mystères, fait équipe pour la première fois avec Courage le chien lâche. Les collègues canins flairent un objet étrange au milieu de Nowhere, au Kansas, la ville natale de Courage et de ses propriétaires, Eustace et Muriel Bagge. Bientôt, la mystérieuse découverte les met sur la piste d’une cigale géante et de ses guerriers ailés farfelus. Fred, Velma, Daphne et Shaggy savent que ce travail est trop gros pour une tapette à mouches. Ils auront besoin de l’aide du duo de chiens pour reconstituer le puzzle. Scooby et Courage pourront-ils surmonter leur nervosité et vaincre l’armée d’insectes avant que le monde entier ne s’éteigne ? Essayez de ne pas avoir peur. Nous vous défions !

Tout droit sorti de nulle part : Scooby-Doo rencontre Courage le chien lâche présente les talents vocaux familiers de Frank Welker dans le rôle de Scooby-Doo/Fred Jones, de Gray Griffin dans celui de Daphne Blake, de Matthew Lillard dans celui de Shaggy Rogers et de Kate Micucci dans celui de Velma Dinkley. Le film présente également Jeff Bergman dans le rôle d’Eustice Bagge, Marty Grabstein dans le rôle de Courage le chien lâche et Thea White dans le rôle de Muriel Bagge.

Les bases

Date de la rue : 14 septembre 2021 SRP (États-Unis) : 14,99 € (SD) PÉR (Canada) 19,99 € (ET) Durée de fonctionnement : 72 minutes. environ. (fonctionnalité)

Épisodes bonus :