Nicki Nicole a avoué à Ibai que Thunder lui avait demandé de l’épouser

Nicki nicole est la nouvelle sensation musicale en Argentine. La jeune femme de la ville de Rosario n’a que 20 ans et grâce à ses tubes Ne touche pas à mon naik Oui Wapo Traketero était en tant qu’invité au spectacle de fin de soirée de Jimmy Fallon, avril dernier. Dans l’émission, il a interprété les deux chansons aux côtés Lunay, devenant ainsi le premier Argentin à monter sur la scène de ce spectacle.

En revanche, il est en couple avec Trueno, un artiste trap également en plein essor. Et dans une conversation avec Ibai Llanos, par son canal Tic, la chanteuse a révélé que son petit-ami lui avait déjà demandé de l’épouser et le youtubeur n’en revenait même pas. Découvrez la vidéo du moment ici.

Thunder a demandé le mariage à Nicki Nicole et elle l’a révélé à Ibai

Ibai est l’un des youtubeurs espagnols qui a réussi à augmenter sa popularité ces dernières années. En fait, il a une chaîne sur Twitch, où il rapporte généralement à différentes personnalités. A cette occasion, il était avec l’artiste argentin Nicki nicole, qui à un moment de l’entretien a révélé quelque chose auquel il ne s’attendait pas : que son petit ami Trueno il lui avait demandé de l’épouser.

« Ils m’ont déjà demandé, j’ai la bague », commence à dire le chanteur. « Putain, ça ne peut pas être. S’ils ont 19 ans. » Ibaï continue. « Mateo a 19 ans et j’en ai 20. C’était très inattendu. En plus, il avait fait tout un plan. Nous sommes allés à La Boca, d’où il est originaire. Je voulais faire ce qui se fait toujours, montrer les ponts en terrasse et j’ai le vertige. J’avais tellement peur, je ne voulais rien voir », poursuit Nicki.

Bien sûr, les fans qui regardaient la diffusion en direct ne pouvaient pas croire ce qu’ils entendaient, car ils sont parmi les jeunes les plus influents de la musique actuelle et les couples les plus aimés également.

tonnerre Oui Nicki nicole Ils se sont rencontrés il y a un an et en mai dernier, ils ont fêté leur premier anniversaire ensemble sur les réseaux sociaux. Alors que la chanteuse compte plus de 9 millions de followers sur Instagram, son partenaire 6 millions. Très récemment, il a sorti son dernier album Panama, désormais disponible sur différentes plateformes numériques.