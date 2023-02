Fin expliquée de Stromboli, le film fureur sur Netflix

Netflix

Stromboli est un film avec une forte intrigue d’auto-amélioration qui a un message positif pour son public et se termine de manière inoubliable. Fin expliquée !

Stromboli C’est un film qui est entré au catalogue de Netflix devenir un véritable succès et être l’un des plus visionnés ces derniers jours. A tel point que les abonnés au Géant du streaming qui a eu l’occasion de voir le film l’assigner dans Tomates pourries 82 % d’acceptation. Pas mal pour une histoire qui ne manquera pas de vous surprendre et, surtout, de vous émouvoir.

Le film déjà disponible sur Netflix suit l’histoire de Sara qui a récemment divorcé et a décidé de s’inscrire à une retraite De la peur à l’amour sur l’île volcanique italienne de Stromboli, mais est confronté au passé douloureux qu’il tente de cacher. De cette façon, une intrigue commence qui a certainement tous les assaisonnements pour atteindre la fibre la plus intime du spectateur.

Stromboli a une fin émouvante

Lors de la retraite, Sara admet avoir été maltraitée, un fait qui l’a marquée à vie. Le processus dans lequel cette mémoire est donnée est un jeu de rôles où le protagoniste partage avec Hans et commence à souffrir d’attaques de panique. Sur la base de l’expérience, elle reconnaît qu’elle aurait pu sauver son mariage mais elle ne veut pas contacter son ex-partenaire car la relation était toxique et pleine de violence.

Stromboli montre comment Sara avait également une très mauvaise relation avec son père. En fin de compte, tous les hommes de la vie de cette femme l’ont maltraitée. Dans ce contexte, elle est à la fête d’anniversaire de sa fille et voit la jeune femme assise sur un ami et réagit mal. Tout devient incontrôlable, mais la raison est la même qui a poussé cette femme à demander de l’aide en premier lieu.

La fin de Stromboli il trouve Sara se confiant à Hans, qui a également été abusé dans le passé, et ensemble, ils peuvent surmonter leurs traumatismes, se faire confiance et libérer le véritable amour qui ne connaît aucune agression. En même temps, et prenant le rôle de mère, elle raconte à sa fille ce qui lui est arrivé, en faisant confiance à la jeune femme et sans aucune honte. Une conclusion sur une note positive pour un film sur l’amélioration de soi et la renaissance. Épingle de sûreté!

