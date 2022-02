Ce sont les célébrités d’Hollywood dont les anniversaires sont en février

Comme chaque mois, de nombreux célébrités ils fêtent leur anniversaire et certains d’entre eux ne sont pas loin derrière. Ensuite, nous mentionnerons les stars du monde de Hollywood qui fêtent leur anniversaire :

Tom Hiddleston

Tom Hiddleston est né à Westmister, Londres, le 9 février 1981. C’est un acteur britannique, producteur de films, de télévision et de théâtre. Au cours de sa carrière professionnelle, il a remporté le Golden Globe Award pour sa performance dans « The Night Manager ».

Il est connu pour avoir joué Loki dans les adaptations cinématographiques de la trilogie Thor de Marvel Studios : Thor (2011), Thor : The Dark World (2013) et Thor : Ragnarok (2017), ainsi que The Avengers (2012), Avengers : Infinity War (2018), Avengers : Endgame (2019) et la série Loki (2021) Disney+.

Les films les plus célèbres qui ont souligné sa performance sont : Cheval de guerre (2011), de Steven Spielberg ; le drame anglais The Deep Blue Sea (2011); la comédie romantique de Woody Allen Minuit à Paris (2011), et dans les téléfilms de la BBC Henry IV et Henry V (2012).

À M Il a commencé sa carrière d’acteur après avoir été découvert par l’agence Hamilton Hodell dans la pièce ‘A Streetcar Named Desire’. À partir de ce moment, il est sélectionné pour son premier rôle à la télévision dans « La vie et les aventures de Nicholas Nickleby » où il incarne un Lord.

Jennifer Aniston

Jennifer Aniston est née à Los Angeles, Californie aux États-Unis le 11 février 1969. Elle est une actrice, comédienne, réalisatrice et productrice de cinéma américaine.

L’une de ses meilleures œuvres était dans la série copains en donnant vie à ‘Rachel Green’. Avec ce papier, il a obtenu un Emmy Award, un Golden Globe Award et un Screen Actors Guild Awardet facturent au cours des deux dernières saisons un million de dollars par chapitre.

D’autre part, il mène une incroyable carrière d’acteur dans les comédies romantiques, où il a fait partie de différentes productions cinématographiques hollywoodiennes telles que le film d’horreur et de comédie culte à succès : Leprechaun (La nuit du duende en Espagne ou Le duende maudit en Amérique latine) de 1993 où il partage la tête d’affiche avec Warwick Davis.

Par la suite, il a été acclamé par la critique pour ses performances dans des films indépendants.She’s the One’, ‘Office Space’, ‘Friends with Money’ et ‘The Good Girl’. Après avoir terminé la série télévisée ‘Friend’s, ses plus grands succès commerciaux ont commencé au cinéma ‘Like God’, ‘Along Came Polly’, ‘Living With My Ex’, ‘Me and Marley’ et ‘What’s Up with Men?’.

Aniston il est allé vivre à Hollywood, Los Angeles, Californie, et a décroché ses premiers rôles à la télévision en 1990.

Taylor Lautner

Taylor Daniel Lautner, est né le 11 février dans le Michigan. Il est mieux connu sous le nom de Taylor Lautner est un acteur, mannequin et combattant d’arts martiaux américain. Il est devenu connu pour son rôle de Jacob Black dans la série de films ‘La saga Twilight’.

Lautner a commencé sa carrière d’acteur en jouant de petits rôles dans des séries comiques telles que ‘The Bernie Mac Show (2003)’ et ‘Ma femme et mes enfants (2004)’ayant précédemment joué des rôles de voix dans des séries télévisées telles que Quoi de neuf, Scooby-Doo ? (2005) et Danny Fantôme (2005).

Millie Bobby Brown

Millie est né le 19 février 2004 à Marbella. Elle est une actrice et mannequin britannique. Elle a commencé sa carrière d’actrice très jeune lorsqu’elle a décidé de déménager à Orlando en 2011.

Elle est devenue célèbre pour son interprétation du rôle d’Onze dans la série Netflix « Stranger Things ». Au lieu de cela, ses débuts au cinéma ont eu lieu en 2019 avec le film « Godzilla : le roi des monstres », où il a donné vie au personnage de Maddison Russell.

