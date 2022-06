L’écrivain Obi-Wan Kenobi partage ses réflexions sur la mort du grand inquisiteur

Alerte spoiler pour les épisodes 1 à 3 d’Obi-Wan KenobiNous n’avons pas vu grand-chose du Grand Inquisiteur, joué par Rupert Friend, dans le Obi Wan Kenobi série. Il est arrivé au chapitre deux de la série avant que la troisième sœur Reva ne lui frappe avec son sabre laser. Fans de la série Rebelles de la guerre des étoiles saura que le personnage ne rencontrera sa disparition que beaucoup plus loin dans la chronologie, alors le public se demande, a fait Obi Wan Kenobi casser le canon ? Vanity Fair a récemment rencontré Joby Harold, scénariste en chef et producteur exécutif de la série, pour obtenir des réponses aux questions brûlantes Guerres des étoiles les fanatiques se sont demandés.

FILM VIDÉO DU JOUR

Lorsqu’on a demandé à Harold si ce point particulier de l’intrigue enfreindrait le canon, il avait ceci à dire :

« Comme vous le savez, nous ne briserions jamais le canon. Donc, c’est tout ce que je dirai. [Laughs.] Canon est tout. Je ne peux pas en parler au-delà de cela. Nous savons tous où nous allons dans le spectacle [from previous films and TV shows] donc à chaque fois que vous pouvez saper cela, tirer le tapis dessus, avoir une inversion … «

Il semble que nous disions voir un retour du Grand Inquisiteur, sous une forme ou une autre, au cours de la série. Si nous le faisons, ses futures rencontres avec Reva devraient être intéressantes, c’est le moins qu’on puisse dire. Harold a également été interrogé sur le retour de Dark Vador, et l’écrivain a révélé que la scène avec Lord Vader tuant des passants innocents était presque encore plus horrible.

« D’un point de vue de Vader, nous vivons tous avec le souvenir de la fin de Rogue One, et à quel point cela a été efficace. C’était très gratifiant de voir enfin Vader se déchaîner dans une séquence comme celle-là, alors nous voulions essayer pour l’emporter si nous le pouvions. C’était beaucoup plus extrême, à un moment donné. J’ai été un peu reculé là-dessus. C’était si important de définir la colère et la rage de Vador. Il y a une émotivité dans les choix qu’il fait qui sont un un peu plus loin que nous avons l’habitude de voir avec Vader. Il a poussé un peu plus que le Vader que nous connaissons. Obi-Wan n’est pas l’article fini avant [the original Star Wars]et nous pouvons regarder Vador de la même manière. »

Le Vador que nous voyons dans Obi Wan est sans doute plus puissant que la version en Un nouvel espoiret les fans voudront en voir plus au fur et à mesure que la série progresse.

Disney+

Après dix ans de quasi-isolement sur Tatooine, Obi-Wan est certainement un peu rouillé avec son sabre laser. Dans le troisième épisode de Obi Wan Kenobi, on assiste à la première confrontation entre le Maître Jedi et son ancien Padawan. Malheureusement, le combat ne s’est pas bien passé pour Kenobi, qui a failli être brûlé vif par Lord Vader, qui avait l’intention de torturer Obi-Wan de la même manière qu’il a été torturé en La Revanche des Sith. Il est possible que Vader ait pu mettre fin à son ancien maître sur-le-champ; cependant, il a l’intention de jouer avec Obi-Wan, brisant à la fois son esprit et son corps.





Nous devrons attendre mercredi prochain pour savoir où va la série, mais il y a une garantie que nous verrons encore une autre confrontation entre Obi-Wan et Dark Vador à l’avenir.