Voici à quoi ressemble Rebecca Jones: les premières images après ses problèmes de santé

L’actrice mexicaine Rebecca Jones est réapparue sur les réseaux sociaux après avoir été hospitalisée pour des problèmes de santé.

© Danna Vazquez – InstagramL’actrice Rebecca Jones fait la promotion du film Rien à voir

Fin 2022, l’actrice Rebecca Jones a été hospitalisée pour une infection pulmonaire et maintenant les premières images du protagoniste de Aimer encore et La vie dans le miroir après ses problèmes de santé.

L’actrice de 65 ans fait actuellement la promotion du film mexicain Rien à voir, dont il fait partie. À travers ses histoires Instagram, l’actrice a montré à quoi elle ressemble actuellement.

Dans les images faisant la promotion du film, mettant également en vedette mémo villegas et fiona pigeonRebecca Jones peut être vue heureuse et entourée de son équipe de presse et de ses collègues.

Rebecca Jones a mis en ligne plusieurs histoires sur son compte Instagram, y compris une vidéo dans laquelle elle supposait qu’elle était sortie se promener avec ses amis. Il y a quelques jours seulement Son ex-mari, l’acteur Alejandro Camacho, a souligné que l’actrice était presque complètement rétablie.

Avant sa guérison, comme le montrent les premières images après son retour, Les problèmes de santé de Rebecca Jones l’ont amenée à quitter le feuilleton CAPdont il faisait partie et où l’actrice Azela Robinson a pris sa place.

