« Şahmaran » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

Après le succès relatif de « club istanbul« O »Minuit au Pera Palace”, Netflix parier à nouveau pour une autre série turque. Il s’agit de « Şahmaran », qui raconte l’histoire de Şahsu, qui se rend à une conférence à Adana et décide d’affronter son grand-père, qui a abandonné sa mère il y a des années.

Dans cette mystérieuse communauté, ils croient fidèlement à la légende de la créature mythique pour être un symbole d’amour et de sagesse. Ils espèrent accomplir une prophétie historique avec l’arrivée de Şahsu. Mais quand son chemin croisera celui de Maran, rien ne sera plus pareil.

La fiction réalisée par Umur Turagay a un casting composé de Serenay Sarikaya, Burak Deniz, Mustafa Ugurlu, Mert Ramazan Demir, Ebru Özkan, Mahir Günsiray, Nil Sude Albayrak, Berfu Halisdemir et Mehmet Aslan.

Les huit premiers chapitres de « Şahmaran» sont disponibles sur Netflix uniquement à partir du 20 janvier 2023mais les fans des productions turques et les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming réclament déjà une deuxième saison.

« ŞAHMARAN », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turqueCependant, comme on l’a vu dans le dernier chapitre, il est possible que l’histoire de Şahsu et Maran se poursuive dans un nouveau lot d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Şahmaran », Şahsu choisit de faire confiance à Maran et s’abandonne à l’amour. Lorsque le dernier présage se réalise, Maran est obligé de montrer sa véritable identité. Et pour Şahsu, il n’y a pas de retour en arrière.

Bien que le dénouement du premier épisode puisse également servir de clôture appropriée, il y a des rumeurs d’une deuxième saison, et Pınar Bulut derrière le scénario pourrait être une garantie. Cependant, ni les créateurs ni les protagonistes ne l’ont commenté.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction du public en fonction de ces chiffres pour décider de renouveler ou d’annuler une série.