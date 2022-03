Richard Williams répond à l’attaque de Will Smith contre Chris Rock aux Oscars

Richard Williams, que Will Smith vient de remporter son premier Oscar pour son interprétation dans le drame sportif biographique Roi Richard, a maintenant répondu à Smith frappant le comédien Chris Rock lors de l’événement. S’adressant à NBC News, Williams a publié une courte déclaration par l’intermédiaire de son fils et porte-parole Chavoita LeSane dans laquelle il a déclaré qu’il ne « tolérait » pas les actions de Smith.

« Nous ne connaissons pas tous les détails de ce qui s’est passé. Mais nous ne tolérons personne de frapper quelqu’un d’autre à moins que ce ne soit en état de légitime défense.

Si vous ne l’avez pas encore entendu, Will Smith est monté sur scène lors de la récente 94e cérémonie des Oscars et a giflé le comédien Chris Rock au visage après que le comédien ait fait une blague à la femme de Smith, aux dépens de Jada Pinkett-Smith. Rock s’est moqué de la coupe de cheveux courte de l’actrice, qu’elle a à la suite d’une alopécie, et alors que Will Smith semblait initialement rire de la blague, il a rapidement fait savoir qu’il n’était pas satisfait des commentaires de Rock. LeSane a ajouté que son père était aussi surpris que nous tous de voir Smith monter soudainement sur scène et frapper ce qui semblait être une gifle très sérieuse.

Environ 20 minutes après l’attaque désormais tristement célèbre, Smith a reçu son premier Oscar du meilleur acteur pour avoir joué Richard Williams, le père et entraîneur des célèbres joueurs de tennis Venus et Serena Williams, dans le réalisateur Reinaldo Marcus Green. Roi Richard.

Lors de son discours d’acceptation, Smith a comparé ses actions à celles de Williams en disant: «Je ressemble au père fou, tout comme ils l’ont dit à propos de Richard Williams. Mais l’amour vous fera faire des choses folles. Hollywood a depuis réagi à la gifle, la grande majorité condamnant la réponse violente de Smith aux commentaires inconvenants de Chris Rock.

Alors que Will Smith n’a pas présenté ses excuses à Chris Rock spécifiquement lors de son discours d’acceptation, l’acteur désormais primé aux Oscars a maintenant présenté ses excuses au comédien via une publication sur Instagram. « La violence sous toutes ses formes est toxique et destructrice », commencent les excuses. « Mon comportement aux Oscars hier soir était inacceptable et inexcusable. Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l’état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j’ai réagi émotionnellement. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, Chris. J’étais hors de propos et j’avais tort. Je suis gêné et mes actions n’étaient pas révélatrices de l’homme que je veux être. Il n’y a pas de place pour la violence dans un monde d’amour et de gentillesse.





L’acteur continue ensuite de s’excuser une fois de plus auprès de l’Académie, de toutes les personnes impliquées dans l’événement et du public à la maison. « Je voudrais également présenter mes excuses à l’Académie, aux producteurs de l’émission, à tous les participants et à tous ceux qui regardent dans le monde », poursuit Smith. « Je voudrais m’excuser auprès de la famille Williams et de ma famille King Richard. Je regrette profondément que mon comportement ait entaché ce qui a été un voyage par ailleurs magnifique pour nous tous. Je suis un travail en cours. »





