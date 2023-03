Sayen : de quoi parle le nouveau film Prime Video avec Aron Piper

in

Première vidéo

Le film suit le parcours de Sayen, une femme qui découvre un complot ourdi par une société internationale.

©IMDBLe film chilien met en vedette Rallen Montenegro

Première vidéo a préparé une cassette dans laquelle l’acteur espagnol joueur de cornemuse(Élite, Le gâchis que tu laisses) ressemble au méchant et ici nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur direqui est déjà disponible dans plus de 240 pays sur la plateforme de streaming.

C’est une trilogie sous le genre thriller, pleine d’action qui suit le voyage de Sayen, une femme mapuche qui découvre un complot mené par une entreprise internationale qui détruit la terre sacrée de sa famille et dévaste les écosystèmes locaux..

Dans la bande-annonce, nous pouvons voir que la famille de Sayen (Rallen Montenegro) lui est enlevée, il ne cherchera donc pas seulement à protéger la terre, mais aussi à se venger.

+ Distribution de Sayen, de Prime Video

Le film a été réalisé par Alexander Witt (Resident Evil : Apocalypse) et produit par Pablo et Juan de Dios Larraín et Rocío Jadue (une femme fantastique, Jacky, Gloria Bell, néruda).

Outre Rallen Montenegro et Arón Piper, le casting comprend Roberto García Ruiz (Le vol d’argent), Alejandro Trejo (Taxi pour trois), Lorette Aravena (les années 80), Eduardo Paxeco (une femme fantastique), Thérèse Ramos (antofagasta), Roberto Cayuqueo (néruda) et Camilo Arancibia (Inés del Alma Mia).

« C’est très excitant d’apporter l’histoire de Sayen, la première trilogie d’action chilienne. Le public sera immergé dans l’incroyable paysage de la Patagonie à travers les yeux de Sayen, qui se bat pour rendre justice à sa famille.», a déclaré Javiera Balmaceda, de l’équipe Local Originals pour l’Amérique latine, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, d’Amazon Studios.

