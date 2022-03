Oscars : quels ont été les meilleurs discours de célébrités de l’histoire des récompenses

PRIX OSCAR

De nombreux acteurs et actrices en profitent pour prononcer leur discours au moment de recevoir la statuette et il y en a toujours qui sont plus applaudis. Quels ont été les meilleurs jusqu’à présent ?

© PixabayOscars : les meilleurs discours de célébrités de l’histoire

Les Prix ​​Oscar En plus d’être caractérisés par les récompenses, les robes et les costumes élégants des acteurs et actrices, ils sont également connus pour les discours qu’ils font eux-mêmes au cas où ils recevraient une statuette pour leur travail incroyable. En attendant de voir la cérémonie de remise des prix le 27 mars, nous passerons en revue les meilleurs discours de l’histoire.

Quels ont été les meilleurs discours de l’histoire des Oscars ?

Hattie McDaniel – Meilleure actrice dans un second rôle (1940)

L’actrice de « Autant en emporte le vent » a été la première interprète noire à remporter une statuette en or. Au milieu de la cérémonie de remise des prix, il a remercié tous ses collègues et a promis de faire de ce moment « un phare pour tout ce que je peux faire à l’avenir ».

Charlie Chaplin

Après avoir été absent pendant plus de 20 ans – pour avoir été en faveur du communisme – Chaplin est retourné à Hollywood et a reçu les applaudissements les plus longs de l’histoire (15 minutes debout) de l’histoire des récompenses. Du haut de ses 82 ans, il a fêté avec sa statuette dans la course, un Oscar d’honneur pour « l’effet incalculable qu’il a eu à faire du cinéma l’art du siècle ».

Henry Fonda – Meilleur acteur principal (1982)

Jane Fund a surpris en retirant son prix cette année-là parce que son père était trop malade pour recevoir le prix à 76 ans. Même en 1981, il s’était résigné au prix.

Tom Hanks – Meilleur acteur principal (1994)

Tom Hanks a réussi à émouvoir toute la salle en mentionnant toutes les victimes qui ont souffert du VIH/SIDA. « Les rues du ciel sont pleines d’anges. Nous connaissons leurs noms. Il y en a des milliers pour chacun des rubans rouges que nous portons ce soir », a-t-il déclaré au moment de recevoir son prix pour son personnage à Philadelphie.

Halle Berry – Meilleure actrice principale (2002)

Berry est la seule actrice d’origine africaine à avoir remporté un prix dans la catégorie principale. En allant chercher la statuette, il a assuré : « Ce moment est tellement plus grand que moi. C’est pour chaque femme de couleur sans visage et sans nom qui en a maintenant l’opportunité parce que cette porte a été ouverte ce soir. ».

Joaquin Phoenix – Meilleur acteur principal (2020)

Joaquín a prononcé un discours de conscience lors du dernier gala en face à face. L’un des sujets qu’il a inclus était l’environnement. Cependant, le moment émouvant a été quand des larmes lui ont échappé quand elle s’est souvenue de son frère River (décédé en 1993) et une phrase qu’elle a écrite était : « Courez à la rescousse avec amour et la paix viendra. »

