Steven Spielberg dit que l’édition d’armes à feu hors ET était une erreur qu’il regrette

Le sujet de la censure des films pour le public moderne fait l’objet de débats en ligne depuis plusieurs années, en particulier lorsqu’il s’agit de films principalement destinés au public familial et aux enfants. Un de ces films est ET l’extra-terrestre, qui a vu la sortie du 20e anniversaire du film supprimer numériquement les armes à feu d’une scène dans laquelle les enfants sont poursuivis par des agents armés. Maintenant Steven Spielberg dit qu’il regrette la décision et pense qu’aucun film ne devrait être monté pour s’adapter aux sensibilités modernes.





Le réalisateur légendaire a participé à une master class au Time 100 Summit, au cours de laquelle il a longuement expliqué comment il ressentait que HE était un « produit de son époque » et n’aurait jamais dû être révisé simplement parce que nous « regardons à travers » différentes lentilles. Spielberg a expliqué :

« C’était une erreur. Je n’aurais jamais dû faire ça. ‘ET’ est un produit de son époque. Aucun film ne devrait être révisé en fonction des objectifs que nous sommes maintenant, soit volontairement, soit forcés de regarder à travers. ‘ET’ était un film où j’étais sensible au fait que les agents fédéraux s’approchaient des enfants avec des armes à feu exposées et j’ai pensé que je changerais les armes en talkies-walkies… Les années ont passé et j’ai changé mon propre point de vue. archives de mon propre travail, et je ne recommande à personne de le faire. Tous nos films sont une sorte de panneau indiquant où nous en étions lorsque nous les avons réalisés, à quoi ressemblait le monde et ce que le monde recevait lorsque nous avons eu ces histoires là-bas. Donc je regrette vraiment d’avoir ça là-bas.





Steven Spielberg a été l’une des voix cinématographiques les plus prolifiques de toute une génération et au-delà, et quand il s’agit de revenir sur la façon dont les attitudes et les opinions sur la façon dont le monde est, il a plus que mérité son opinion. Après avoir révélé ses sentiments sur les changements qu’il a apportés à HE, le réalisateur a été interrogé sur les changements récents apportés aux œuvres littéraires, dont les livres de Roald Dahl. Il a répondu par une blague avant de devenir sérieux en disant :

« Personne ne devrait jamais tenter de retirer le chocolat de Willy Wonka ! Jamais ! Pour moi, c’est sacro-saint. C’est notre histoire, c’est notre héritage culturel. Je ne crois pas à la censure de cette façon. »

La question de savoir si les films plus anciens doivent être censurés est devenue un sujet brûlant ces dernières années avec le boom des plateformes de streaming, et notamment l’arrivée de Disney+. Là où de nombreux sites de streaming avaient pu éviter un examen minutieux de leur contenu pendant longtemps, Disney + a apporté de nombreux avertissements publics avant certains de ses films pour enfants tels que Pierre Pan et Dumbo. En plus de cela, certains aspects des films comme Fantaisie ont été supprimés, et Chanson du sud n’a jamais été mis à disposition sur la plate-forme car son contenu était considéré comme trop offensant pour être inclus parmi les autres offres Disney.

Alors que les changements apportés à HE de Spielberg étaient mineurs, dans le plus grand schéma des choses, il semble que la position du réalisateur sur la modification des films passés pour s’adapter aux normes du public actuel est quelque chose qu’il n’envisagera pas à l’avenir.