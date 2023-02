Est-ce qu’Unforgettable Love est sur Netflix ? Où voir la série chinoise romantique

streaming

Le contenu asiatique est très populaire en ce moment et il en va de même pour la série chinoise Unbreakable Love. Où pouvez-vous le voir?

© IMDbamour incassable

Qu’il s’agisse d’un K-drama d’origine sud-coréenne ou d’une série chinoise, à cette époque, les contenus d’origine asiatique ont pris le monde par surprise, devenant un phénomène d’audience mondial. Sûrement Netflix a une part de responsabilité dans cet aspect si l’on tient compte de la pertinence qu’elle donne à ces programmes télévisés, les rendant de plus en plus connus.

Il existe de nombreux exemples de programmes qui viennent du marché asiatique et atteignent un degré de popularité transcendant leurs propres terres comme ils l’ont fait Le jeu du calmar soit PD La vérité est que le public du monde entier s’intéresse de plus en plus à ce genre de séries, ce qui, il y a quelques années, aurait semblé impossible sans le phénomène de anime.

Cette fois, nous allons parler de l’émission de télévision connue sous le nom de amour incassable ou comme on l’appelle aux États-Unis Amour inoubliable. Cette série télévisée est d’origine chinoise et possède tous les ingrédients pour devenir l’une des propositions romantiques les plus intéressantes de ces derniers temps. Allez, il ne reste qu’un jour Saint Valentin!

amour incassable est l’histoire du conseiller psychologique pour enfants Qin Yiyue et du PDG de He-Group He Qiaoyan, qui se sont d’abord mariés puis sont tombés amoureux. La chaleureuse et gentille Qin Yiyue a progressivement guéri le He solitaire et indifférent de la même manière qu’elle a amélioré le lien que ce cadre avait avec son petit fils. Une histoire pleine d’émotions et de sensations.

Où puis-je regarder Unforgettable Love ?

amour incassable n’est pas disponible sur le service de streaming populaire Netflix si tel est le doute que vous entretenez. Ne t’inquiète pas! Vous pouvez voir la série d’origine chinoise via la plateforme gratuite WeTV même avec les sous-titres correspondants qui vous permettront de comprendre parfaitement l’intrigue de cette histoire romantique très demandée par le public aujourd’hui.

