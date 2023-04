Liste des acteurs et personnages de « Sweet Tooth » – Saison 2 : qui est qui dans la série Netflix

Après presque deux ans d’attente, les fans de « gourmand« Ils vont enfin pouvoir profiter de la deuxième saison du Drame fantastique de Netflix Inspiré de la série de bandes dessinées DC de Jeff Lemire. Les huit nouveaux épisodes seront disponibles sur la plateforme de streaming populaire à partir du 27 avril 2023.

Dans le nouvel épisode de l’exécutif de la série produit par Robert Downey Jr, Susan Downey, Amanda Burrell et Linda Moran, une nouvelle vague mortelle de Sick arrive, tandis que Gus et un groupe d’autres hybrides sont retenus prisonniers par le général Abbot et les derniers hommes. . Pour protéger ses amis, Gus accepte d’aider le Dr Singh, entamant un sombre voyage vers ses origines.

Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar et Neil Sandilands reviennent dans la deuxième saison de « gourmand”qui a été enregistré en Nouvelle-Zélande entre janvier et juin 2022, tandis que Stefania LaVie Owen, Dania Ramírez, Amy Seimetz, Marlon Williams, Christopher Sean Cooper Jr, Naledi Murray, Aliza Vellani et Yonas Kibreab complètent le casting.

LISTE DES ACTEURS ET PERSONNAGES POUR LA SAISON 2 DE « SWEET TOOTH »

1. Christian Convery comme Gus

Christian Convery, qui a participé à des productions telles que « Cocaine Bear », « Lucifer », « Supernatural », « Van Helsing », « Santa’s Boots », « A Twist of Christmas » et « My Christmas Dream », revient en tant que petit Gus, qui continue son voyage pour découvrir ses véritables origines. Dans le dernier chapitre de l’épisode précédent, « Gus est kidnappé par les Premiers Hommes et enfermé dans une cage avec d’autres enfants hybrides.”.

Christian Convery dans le rôle de Gus dans la saison 2 de « Sweet Tooth » (Photo : Netflix)

2. Nonso Anozie comme Jepperd

Nonso Anozie, qui a joué Xaro Xhoan Daxos dans « Game of Thrones » saison 2 et est apparu dans « The Sandman », « Pan » et « A Midsummer Night’s Dream », reprend le rôle de Jepperd, qui à la fin de la première saison »gourmand» a été abattu par les premiers hommes et a été secouru par Aimee Eden.

Nonso Anozie dans le rôle de Jepperd dans la saison 2 de « Sweet Tooth » (Photo : Netflix)

3. Adeel Akhtar en tant que Dr Singh

Adeel Akhtar, qui est apparu dans « Pan » face à Anozie, ainsi que dans les films Netflix « Murder Mystery », « Robin Robin », « Enola Holmes » et « Enola Holmes 2 », joue le docteur Singh, qui accepte de travailler pour le général Abbot uniquement pour garder sa femme Rani en vie.

Adeel Akhtar dans le rôle du Dr Singh dans la saison 2 de « Sweet Tooth » (Photo : Netflix)

4. Stefania LaVie Owen comme Becky

Stefania LaVie Owen, qui a joué dans le drame de Netflix « Messiah » et la préquelle de « Sex and the City » « The Carrie Diaries », assume le rôle de Becky, une jeune de 16 ans qui a lancé Animal Army.

Selon la description de Netflix, « Dans les derniers instants de la finale de la saison 1, Becky compose un vieux téléphone qui la connecte de manière inattendue à Birdie, qui se trouve dans un endroit très froid.”.

Stefania LaVie Owen dans le rôle de Becky dans la saison 2 de « Sweet Tooth » (Photo : Netflix)

5. Dania Ramirez comme Aimee Eden

Dania Ramirez, qui a joué Cendrillon dans la dernière saison de « Once Upon a Time », revient dans le rôle d’Aimee Eden, une femme qui a tenté de gérer un refuge pour les hybrides.

A la fin de la première saison, «Le général Abbot prend d’assaut la réserve, kidnappe les hybrides et force Aimee à fuir sa maison. Elle termine l’épisode en faisant équipe avec Jepperd pour sauver leurs enfants respectifs.”.