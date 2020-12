Naomi Smalls ne revient jamais sur «  Drag Race  » pour une raison super fiable

Naomi Smalls, également connue sous le nom de jambes de Course de dragsters de RuPaul, est l’une des stars les plus légendaires (ou légendaires) de la franchise de télé-réalité de longue date. Cependant, si vous vous attendez à ce qu’elle retourne à nouveau dans l’atelier, ne retenez pas votre souffle. Dans une interview, Smalls a expliqué pourquoi elle n’était pas intéressée à revenir à une compétition où elle avait atteint la finale à deux reprises.

Qui est Naomi Smalls?

La superstar des dragsters, de son vrai nom Davis Heppenstall, a d’abord été reine lors de la huitième saison de l’émission. Elle a remporté un défi principal et s’est classée élevée dans trois autres épisodes. D’abord connue pour être une reine de la mode et du «look», elle a montré qu’elle pouvait tout faire et qu’elle était une drag queen bien équilibrée. Smalls a fini par se rendre jusqu’à la finale de la saison 8, où elle s’est classée parmi les deux finalistes de la saison avec Kim Chi, alors que Bob the Drag Queen a finalement remporté le tout.

Un favori des fans, Smalls est revenu dans la franchise peu de temps après son passage dans la saison 8. Elle était l’une des dix reines choisies pour la quatrième saison de Course de dragsters de RuPaul Toutes les étoiles. Sur cette saison, elle a tout aussi bien joué dans sa première saison. Elle a remporté un défi et s’est classée élevée dans trois défis.

Smalls était également l’assassin non officiel de la synchronisation labiale de la saison, remportant plusieurs matchs Lip Sync pour Your Legacy. Sa performance lors de la lip-sync «Adrenaline» contre Gia Gunn est considérée comme l’une des meilleures lip-sync de la série par de nombreux fans. Cette fois, Smalls a de nouveau atteint la finale, se classant 3e / 4e avec Monique Heart. Cependant, Trinity the Tuck et Monét X Change ont remporté la saison au général, devenant les premiers doubles vainqueurs.

Naomi Smalls est fière de son temps sur « RuPaul’s Drag Race », mais n’essaye pas de revenir à la série

Dans une vaste interview avec Cosmopolitan, Smalls a été interrogée sur un certain nombre de sujets, notamment si elle reviendrait un jour Course de dragsters de RuPaul. Une seule reine a été dans l’émission trois fois: Shangela (saison 2, saison 3, Toutes les étoiles 3), Latrice Royale (saison 4, Toutes les étoiles 1, Toutes les étoiles 4), Manilla Luzon (saison 3, Toutes les étoiles 1, Toutes les étoiles 4), Jujubee (saison 2, Toutes les étoiles 1, Toutes les étoiles 5) et Alexis Mateo (saison 3, Toutes les étoiles 1, toutes les étoiles 5) Quelques reines de plus seront ajoutées à ce décompte lorsqu’elles apparaîtront dans la nouvelle saison de Toutes les étoiles: Eureka O’Hara (saison 9, saison 10, Toutes les étoiles 6), Ginger Minj (saison 7, Toutes les étoiles 2, toutes les étoiles 6), Yara Sofia (saison 3, Toutes les étoiles 1, toutes les étoiles 6) et Pandora Boxx (saison 2, Toutes les étoiles 1, toutes les étoiles 6).

Smalls, cependant, n’essaye pas de revenir pour une troisième saison. «Je ne le ferais absolument pas», dit-elle. «Je suis très fier de moi d’avoir pu repartir sans avoir à pleurer en tenant un trophée et en faisant un message étrange. Je suis vraiment content de la marque que j’ai laissée sur le Course de dragsters phénomène ou héritage–comme vous voulez l’appeler. Je ne changerais rien pour le monde et je n’essaierais plus jamais de me mettre dans un contexte de compétition.

Smalls a bien performé dans toutes ses saisons, et dans la plupart des cas de reines de retour, elles ont soit besoin de se racheter de leur saison antérieure … soit elles étaient universellement placées Toutes les étoiles 1. Donc, même si Smalls dit qu’elle ne reviendra pas, c’est joli. solidifié qu’un retour ne serait pas dans les cartes de toute façon.