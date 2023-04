Chris Evans et Ana de Armas sont « le pire de l’année » de la marque fantôme par les critiques de Rotten Tomatoes

Nouveau film Apple TV+ FantômeLa combinaison d’Ana de Armas et de Chris Evans dans un thriller d’aventure romantique semble être un succès garanti, mais elle n’a certainement pas suscité de critiques positives de la part des critiques sur Rotten Tomatoes. Dès la première série de critiques, Ghosted a été appelé pour mauvaise écriture, mauvaise chimie et a même été qualifié de « pire film de l’année » par certains.





Fantôme voit de Armas et Evans faire équipe à nouveau après leurs apparitions ensemble dans Couteaux sortis et L’homme gris. Evans joue Cole, qui tombe amoureux lors d’un premier rendez-vous avec Sadie (de Armas). Lorsque Sadie disparaît, Cole s’envole pour l’Europe pour essayer de la retrouver et savoir si elle est en sécurité. Ce qu’il découvre, c’est que Sadie est en fait un agent des forces spéciales, et il est bientôt pris dans une dangereuse conspiration.

L’intrigue semble très familière, et il semble que de nombreux critiques pensent qu’elle ressemble peut-être un peu trop à d’autres offres de genre du passé telles que Romancer la pierre, vrais mensonges et d’autres thrillers d’action romantiques qui l’ont précédé. Bien que de nombreux films suivent le même chemin, ils peuvent souvent être aidés par un scénario décent et des acteurs principaux bien connectés. Cependant, Fantôme semble faire également défaut dans ces départements.

La critique du film par Julian Roman de 45secondes.fr est tout à fait d’accord avec le consensus et souligne en particulier que la dépendance du film aux camées de grands noms ne peut pas compenser l’incapacité du film à montrer ses pistes en tant que couple crédible. Il a dit:

« Ghosted n’arrive pas à comprendre comment faire fonctionner ses leads individuellement sympathiques en couple. La prémisse d’un fermier nécessiteux tombant accidentellement amoureux d’un agent secret mortel était prometteuse. Les opposés s’attirent et aiment les fleurs pendant que les balles volent. Cela semble bien sur le papier, mais il doit y avoir un lien tangible entre la paire dépareillée. Le film emballe le pouvoir des étoiles avec un barrage de camées de grands noms. Ces scènes sont relativement humoristiques mais trop fugaces pour faire la différence.





Comment Ghosted a-t-il échoué avec son casting de grands noms?

Les films développés pour le streaming viennent toujours avec l’idée qu’ils n’étaient pas assez bons pour être sortis en salles. Bien que ce ne soit pas strictement vrai dans tous les cas, il semble qu’il y ait quelque chose à propos Fantôme qui n’a tout simplement pas pu être sauvé par son casting de stars.

Bien qu’il soit difficile de cerner exactement le couple d’Evans et de Armas qui n’a pas réussi à s’enflammer à l’écran, une partie du problème pourrait provenir de la refonte du rôle de Sadie lorsque la star originale Scarlett Johansson a été forcée de se retirer en raison d’un conflit d’horaire. . Cependant, avec autant de critiques négatives suggérant que le scénario ne fonctionne pas tout à fait comme une comédie romantique ou un thriller d’action, cela n’aurait probablement pas changé grand-chose au résultat final.

Pour ceux qui aimeraient encore passer du temps avec Chris Evans et Ana de Armas, Fantôme est en streaming maintenant sur Apple TV +.