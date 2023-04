L’émotion de Tom Holland pour la première de The Crowded Room, sa nouvelle série

Acqua di Parma Signatures of the Sun Osmanthus Candle 200 g

Une bougie luxueuse qui exprime les notes sensuelles et lumineuses de l'osmanthus et évoque une nouvelle légèreté radieuse dans votre maison. Avec des notes qui rappellent la première découverte de la fleur d'osmanthus, la bougie Osmanthus est une incarnation de l'art de la parfumerie de Signatures of The Sun, qui introduit le prisme du soleil dans une composition sensuelle. Fabriquée en cire blanche dans un récipient en verre laqué noir brillant, la bougie diffuse les notes parfumées sensuelles et lumineuses de l'osmanthus dans votre intérieur. Faisant partie de la Home Collection, la bougie parfumée crée une atmosphère dans laquelle l'essence précieuse de la petite fleur brille d'une élégance nouvelle et éclatante. La bougie de 200 grammes est proposée dans un suremballage pliable en papier noir FSC, qui contient une luxueuse étiquette noire mate avec le logo Acqua di Parma gaufré dans une feuille d'or à chaud. Notes de tête : Mandarine verte, Néroli Notes de cœur : Pivoine, Poivre rose, Ambrette Notes de fond : Osmanthus, Patchouli IMPORTANT - PRÉCAUTIONS D'EMPLOI : Pour garantir la meilleure expérience avec votre bougie parfumée, Acqua di Parma recommande : Ne faites pas brûler votre bougie plus d'une heure et demie d'affilée. Cela permet d'éviter que la flamme ne devienne trop élevée, ce qui pourrait entraîner la formation de fumée et de taches sur les côtés du verre. Utilisez un extincteur de bougie approprié pour éteindre la flamme. Laissez la bougie se solidifier avant de la rallumer. Réorientez la mèche dans la cire après chaque utilisation afin que la cire soit consommée de manière uniforme. Coupez régulièrement la mèche avec un coupe-mèche (longueur idéale : 5 mm) afin que la mèche ne colle pas à la cire et que la bougie ne dégage pas de fumée. Maintenez le bassin de cire exempt d'allumettes et d'impuretés.N'utilisez pas la bougie si le reste de cire dans le verre est inférieur à 5 mm. Ne laissez pas la bougie allumée sans surveillance. Tenez-la éloignée des enfants, des rideaux et des animaux domestiques. Ne déplacez pas une bougie allumée lorsque la cire est encore chaude. Attendez que la cire se soit solidifiée. Ne placez pas la bougie sur des surfaces sensibles à la chaleur, à proximité de matériaux inflammables, d'une fenêtre ouverte ou d'autres bougies.