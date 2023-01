Stephen Amell révèle ce qui le ferait envisager un retour de Green Arrow

Étant donné que les multivers ont théoriquement rendu tout possible dans les films de bandes dessinées et les émissions de télévision, on ne sait pas qui nous pourrions voir faire une apparition soudaine du passé dans quelque chose de nouveau. En tant que star de la série à succès Flèchequi a engendré le « Arrowverse » composé de nombreuses autres émissions liées, Stephen amell pourrait faire un retour à son rôle de Green Arrow, peut-être dans la DCU ou ailleurs. Mais l’acteur serait-il même intéressé après avoir déjà fait ses adieux à Flèche?





C’est une question qui a été soulevée lors d’une récente interview avec Michael Rosenbaum sur le À l’intérieur de toi podcast (via ComicBook.com). Amell dit qu’un retour n’est pas hors de question, mais cela « dépendrait » de certains facteurs. Une compensation satisfaisante est une considération, mais comme il ne voudrait apparaître que brièvement dans le rôle s’il devait le reprendre, Amell se rend compte qu’il n’obtiendrait pas autant d’argent de toute façon de l’offre. Mais il serait toujours prêt à revenir s’il s’agissait de quelque chose de spécial qui pourrait surprendre les fans de manière considérable quand cela se produirait. Comme l’explique l’acteur :

« Oh, tout dépendrait. Le scénario. L’argent. Moins l’argent. C’est un épisode unique, non? Vous revenez pour un épisode ou deux épisodes. Vous ne revenez pas pour recréer le spectacle . Donc, vous savez l’argent que tout le monde va marchander, mais vous n’obtiendrez pas 4 millions de dollars supplémentaires. Cela se résumerait plutôt à… J’aime aller en ligne et j’aime voir des vidéos de réactions, n’est-ce pas ? Quand les fans voient quelque chose dans une émission de télévision qu’ils aiment. Alors je me disais, en tant que fan de n’importe quelle émission, à quel point je serais excité si un tel personnage venait d’apparaître. De cet angle, je serais probablement comme, ouais, faisons-le. Mais encore une fois, cela dépend du spectacle. «





L’Arrowverse touche à sa fin

La CW

L’Arrowverse s’est considérablement développé avec de nombreux spectacles différents, mais tout se termine cette année. Comme il a été révélé que Superman et Loïs n’est pas défini dans l’Arrowverse, cela signifie Le flash est le dernier des spectacles d’Arrowverse qui est encore en ondes. La série lancera bientôt sa neuvième et dernière saison, et comme il n’y a plus de spectacles dans ce monde qui sont en production, cela semblerait signifier que l’Arrowverse est terminé.

Comme Amell l’a noté ci-dessus, cependant, des apparitions spéciales de personnes dans cet univers pourraient se produire à tout moment, donc les fans ne devraient pas perdre espoir de voir Oliver Queen et leurs autres favoris de l’Arrowverse à l’avenir.