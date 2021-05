Le synopsis de l’Armée des voleurs révèle l’histoire de la préquelle de l’armée des morts de Netflix

Le film de braquage de zombies boules contre le mur du réalisateur Zack Snyder se prépare à exploser sur Netflix la semaine prochaine, et maintenant, plus de détails ont été révélés sur la préquelle à venir, Armée des voleurs. Réalisé par l’une des stars de Armée des morts, Matthias Schweighöfer, Armée des voleurs offrira un aperçu des débuts de l’épidémie de zombies, la nouvelle ligne de connexion révélant que cela impliquera, attendez-le, un autre braquage!

« Une femme mystérieuse recrute le caissier de banque Dieter pour l’aider dans un braquage de coffres-forts impossibles à casser à travers l’Europe. »

Matthias Schweighöfer dirigera le projet à partir d’un scénario de Shay Hatten et d’une histoire de Zack Snyder et Hatten, avec Zack Snyder et Deborah Snyder également à bord en tant que producteurs. Parallèlement à ses fonctions de direction, Schweighöfer reprendra son Armée des morts rôle de Ludwig Dieter, et sera rejoint par Jeu des trônes et Rapide et furieux star Nathalie Emmanuel comme Gwendoline. Le reste de la distribution comprend Guz Khan, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Jonathan Cohen, Noemie Nakai, Peter Simonischek et John Bubniak. Tournage sur Armée des voleurs a commencé en Allemagne en octobre 2020, pour finir en décembre.

Zack Snyder’s Armée des morts pendant ce temps suit un groupe de mercenaires qui complotent un braquage sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Dirigé par gardiens de la Galaxie star Dave Bautista dans le rôle de Scott Ward, un mercenaire et fondateur du groupe de mercenaires Las Vengeance, le film présente une distribution d’ensemble qui comprend Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro, Raúl Castillo, Huma Qureshi et Garret Dillahunt.

Le film devrait sortir dans certains cinémas aux États-Unis le 14 mai 2021, avant d’être diffusé numériquement sur Netflix le 21 mai, et a jusqu’à présent reçu un accueil critique chaleureux. Armée des morts se trouve actuellement à 77% sur Rotten Tomatoes, avec beaucoup d’éloges sur la performance de Bautista, ainsi que les efforts de l’ensemble de la distribution.

Le plan est pour Armée des morts pour engendrer une franchise post-apocalyptique infestée de zombies, et Armée des voleurs est loin d’être le seul Armée des mortsprojet basé sur Netflix, avec un prochain spin-off de style anime intitulé Armée des morts: Vegas perdu également actuellement en développement. Développée par Jay Oliva et produite par Meduzarts Animation, la série réunira plusieurs personnages et acteurs du premier film, dont Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera, Tig Notaro et Omari Hardwick qui reprendront tous leurs rôles respectifs pour Lost Vegas de Armée des morts.

La série tournera autour des premières phases de l’épidémie de zombies à Las Vegas et se concentrera à nouveau sur Dave Bautista dans le rôle de Scott Ward, détaillant ses origines ainsi que ses efforts de sauvetage et ceux de ses camarades pour sauver l’humanité. Contrairement à Army of the Dead, le personnage de Joe Manganiello, Rose, servira de protagoniste principal de l’histoire. Aux côtés de Manganiello, Armée des morts: Vegas perdu ajoutera également Christian Slater, Harry Lennix, Ross Butler, Anya Chalotra, Vanessa Hudgens, Jena Malone, Nolan North et Ray Porter à la liste. Cela nous vient de Netflix.

