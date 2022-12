Debra Jo Rupp sur le retour de l’émission des années 90 : « C’est un cadeau »

Debra Jo Rupp dit que c’était comme « presque comme si le temps ne s’était pas écoulé » lorsqu’elle a retrouvé ses co-stars de That ’70s Show.

Netflix va bientôt faire ses débuts Ce spectacle des années 90une suite à Ce spectacle des années 70 qui ramène Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp comme Red et Kitty Forman. Ils seront en bonne compagnie, car la plupart des acteurs originaux de Ce spectacle des années 70 faire également des apparitions spéciales dans le spin-off. Avant la première, les deux ont parlé avec Netflix depuis la chaise de maquillage de leur retour à leurs rôles et de la réunion avec plusieurs membres de la distribution de Ce spectacle des années 70.





« Cela a été un cadeau. Je veux dire, voir tous les enfants revenir », dit Rupp en retenant ses larmes. « C’était presque comme si le temps ne s’était pas écoulé. Nous avons comme une mini-réunion chaque semaine. C’est juste incroyable. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Comme cela a été révélé dans la bande-annonce, les stars de retour incluent Topher Grace en tant que fils des Forman, Eric; sa fille, Leia de Callie Haverda, est l’une des nouvelles stars de Ce spectacle des années 90. Parmi les autres stars de retour, citons Laura Prepon dans Donna, Ashton Kutcher dans Kelso, Mila Kunis dans Jackie et Wilmer Valderrama dans Fez. Smith a également partagé ses réflexions sur le fait de travailler à nouveau avec les membres de la distribution d’origine sur Ce spectacle des années 90suggérant qu’il y a une bonne raison pour laquelle on les appelle les stars « héritées ».

« Ils ne les appellent pas ‘héritage’ pour rien », dit-il. « Ils veulent juste s’assurer que nous ne gâchons pas tout. Mais ils ont été extrêmement encourageants à propos de tout cela. »





Un nouveau gang traîne dans l’ancien sous-sol dans ce spectacle des années 90

Netflix

Les stars héritées feront des apparitions, mais Ce spectacle des années 90 suivra principalement Smith et Rupp rejoints par un nouveau casting de personnages. Traîner dans le même vieux sous-sol sont Callie Haverda comme Leia Forman, Ashley Aufderheide comme Gwen Runck, Mace Coronel comme Jay Kelso, Maxwell Acee Donovan comme Nate Runck, Reyn Doi comme Ozzie et Sam Morelos comme Nikki.

« J’ai tout de suite adoré les enfants », explique Rupp. « Je dois dire que je les ai instantanément aimés. J’ai été très impressionné, très impressionné. »

Sur la façon dont le nouveau gang affecte la vie de Red dans les années 90, Smith ajoute : « Il pense qu’il veut être à la retraite, mais en même temps ce n’est pas le cas, parce qu’il aime vraiment la vie que ces enfants ont ramenée chez lui. – mais il ne l’admettra pas, car il est têtu à sa manière. »

Ce spectacle des années 90 sera présenté en première sur Netflix le 19 janvier 2023. Vous pouvez voir la bande-annonce officielle ci-dessous.