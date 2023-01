Tous les nouveaux films et séries Marvel qui sortent en 2023

Phase 4 de Univers cinématographique Marvel s’est officiellement conclu avec » The Guardians of the Galaxy Holiday Special », mettant fin à l’une des phases qui a vu la première de la première série Marvel sur Disney + et qui a encore élargi le concept du multivers.

Maintenant, 2023 verra le début de la phase 5, avec plusieurs des productions de Marvel dont la première est déjà prévue tout au long de 2023, ce qui conduira sans aucun doute à un arc narratif beaucoup plus étendu similaire à celui que nous avons vu avec la saga Infinity. Voici une liste de tous les projets MCU à venir l’année prochaine.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania Première : 17 février 2023







Film qui lancera officiellement la phase 5 et le troisième volet d’Ant-Man avec une première prévue pour le début de l’année le 17 février. » Ant-Man and the Wasp: Quantumania » aura un grand poids dans l’intrigue UCM, car il présentera Kang le Conquérant pour la première fois en tant que nouveau grand méchant des deux prochaines phases.

Un accident de laboratoire transporte Scott Lang et plusieurs autres membres de sa famille dans le royaume quantique, que Kang semble utiliser comme base pour son invasion de diverses réalités. Ce sera sans aucun doute l’un des films qui lancera quelque chose de très grand dans l’univers Marvel.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? Saison 2

La série animée » Et si…? . Le showrunner AC Bradley a déclaré que les événements de la phase 4 seraient inclus dans les nouveaux chapitres, nous pourrions donc voir l’inclusion de nouveaux personnages.

invasion secrète







Sans date précise, on sait que la série avec Nick Fury sera diffusée début 2023 sur Disney+. Après avoir été absent de presque toute la phase 4, Fury nous dira ce qu’il faisait hors de la planète, après avoir découvert que la race Skrull avait infiltré le gouvernement des États-Unis et d’autres institutions.

Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 premières le 5 mai 2023







Après l’énorme succès des deux premiers épisodes des « Gardiens de la Galaxie », de nombreux fans attendent avec impatience de voir le troisième film, qui sera la dernière fois que nous verrons l’équipe du titre ensemble en tant que groupe.

Le réalisateur James Gunn a promis que cet épisode serait en quelque sorte une conclusion pour l’équipe, alors qu’ils affrontent le High Evolutionary et Rocket aux prises avec les secrets de son passé.

Loki Saison 2

De tous les projets Marvel en 2023, la deuxième saison de Loki aura probablement le plus grand impact sur la franchise dans son ensemble. La saison 1 s’est terminée avec la variante féminine de Loki, Sylvie, tuant « Celui qui reste » et créant le multivers dans le processus. La saison 2 continuera à la suite de ces actes, alors que Loki réapparaît dans une autorité de variation du temps dirigée par Kang, dont les membres semblent n’avoir aucun souvenir de leurs interactions précédentes avec lui.

La première des merveilles : 28 juillet 2023

Le dernier film de l’univers cinématographique sera »The Marvels », qui servira de suite à »Captain Marvel » et à la série Disney+ »Ms. Merveille ». Ici, nous verrons Carol Danvers faire équipe avec les deux autres héroïnes qui ont pris son nom comme référence, Monica Rambeau et Kamala Khan.

Chassèrent

Le personnage de Maya Lopez est apparu pour la première fois dans » Hawkeye » en tant qu’Echo, ayant maintenant une mini-série à venir fin 2023. La série promet d’explorer son héritage amérindien, ainsi que sa connexion avec Wilson Fisk, le méchant connu sous le nom de Kingpin. Charlie Cox est également confirmé pour apparaître dans la série en tant que Daredevil.

coeur de pierre

Riri Williams a fait sa première apparition au MCU dans »Black Panther: Wakanda Forever », montrant sa version de l’armure d’Iron Man créée par Tony Stark. » Ironheart » aura une histoire centrée sur Riri et ses débuts en tant que style de vie de super-héros. Bien qu’aucune date n’ait été confirmée, la série devrait arriver sur Disney+ fin 2023.