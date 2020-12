Robert Downey Jr.était si haut pendant le «  Home for the Holidays  » qu’il «  parlait en langues  », a révélé Jodie Foster

L’acteur / réalisateur Jodie Foster a révélé que la performance de Robert Downey Jr. À la maison pour les vacances était si incohérente à un moment donné qu’elle a brièvement arrêté la production.

Accueil pour les vacances | Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images

Foster a parlé avec amour pour Downey, se référant à lui comme un ami d’hier et d’aujourd’hui. Malgré sa dépendance à la drogue, Downey a cloué le rôle de Tommy Larsen, le frère grégaire qui se mêle du drame familial et a un scénario central dans le film.

Downey n’a pas toujours été sobre sur le plateau, mais il est finalement devenu propre et est en convalescence depuis des années. «C’est juste un homme merveilleux», a récemment déclaré Foster au Huffington Post. Elle a ajouté que Downey est également «gentil» et un «sprite». Foster a dit: «Il a cet esprit fou. C’est juste une personne incroyable et tellement talentueuse.

Mais elle a partagé comment les conditions de travail sont devenues si graves que Foster a dû arrêter la production tôt. Elle a peut-être aussi contribué à sauver la vie de Downey.

La douleur hors écran de Robert Downey Jr.a joué à l’écran

Foster a déclaré que Downey était complètement engagé dans le film malgré son état d’ébriété.

«Comme je lui ai dit à l’époque, et comme je lui dis maintenant, ‘Peu importe ce que tu traversais, tu ne m’as jamais déçu. Et je dois être clair à ce sujet, même si vous vous suicidiez », a-t-elle raconté. «J’ai toujours été reconnaissant pour ce qu’il a apporté à ce film. Il était présent à 100%, en ce qui me concerne.

Robert Downey Jr. | Ronald Siemoneit / Sygma / Sygma via Getty Images

CONNEXES: Des « vacances de Noël » à « seul à la maison », John Hughes est le roi des films de Noël

« Il était là, et il a amené un personnage qui était riche et qui était foiré et qui souffrait et souffrait », a-t-elle ajouté. «Je pense que vous pourriez ressentir cela sous toute sa bravade et son esprit de rapière. Vous pouviez sentir que, en dessous, quelqu’un souffrait. Alors oui, en tant que réalisateur, je ne peux pas dire que j’en ai profité, mais sa douleur est à l’écran. À certains égards, c’était bon pour le film. »

Jodie Foster explique pourquoi elle a arrêté la production prématurément

Mais Foster se souvenait d’un jour sombre où Downey était tellement ivre qu’elle ne pouvait rien comprendre de ce qu’il disait.

«Ce que je lui ai dit ce jour-là – et je lui en ai déjà parlé – où il est venu se coucher et parlait en langues et je ne pouvais pas comprendre un mot qu’il a dit, mais il pensait qu’il avait un sens ? » elle a dit. «Et puis 20 minutes se sont écoulées, puis tout à coup il a commencé à parler anglais?»

C’est alors qu’elle a pris la décision d’arrêter la production. «J’ai arrêté le plateau», dit-elle. «J’ai dit, tu sais quoi? Nous allons tous rentrer à la maison. Nous sommes à l’heure, dans les délais. En fait, nous sommes dans les délais. Nous allons tous rentrer à la maison. Robert? Viens avec moi.’ Et je l’ai fait asseoir. Il avait du sens, et il était comme: ‘Ouais? Hey. Que se passe-t-il? Quoi de neuf?’ Et j’ai dit: « Jusqu’à présent, vous êtes sur un tabouret de bar, et vous avez réussi à ne pas tomber du tabouret. Il est possible que vous trouviez un moyen de vous soutenir, quels que soient les cure-dents nécessaires pour vous soutenir. Mais j’ai peur pour toi. Et ce n’est peut-être pas le moment, mais j’ai peur pour toi. »

CONNEXES: Pourquoi Robert Downey Jr. soutient son rôle le plus controversé

Foster a déclaré que la famille de Downey prévoyait de faire une intervention lors du tournage terminé.

«Le dernier jour de tournage, nous savions que ça allait arriver», dit-elle. «Sa famille a dit: ‘Nous allons faire une intervention sur lui après le tournage.’ Et ils l’ont fait. Il a eu d’autres interventions après cela, mais j’ai eu l’impression que c’était sa première étape vers lui pour prendre vraiment conscience. On l’aimait. Il faisait partie de la famille, et le charmant Charles Durning l’a vraiment fait asseoir et lui a parlé de sa destination. Il a été soutenu. Mais c’était définitivement une période étrange.