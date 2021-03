Hyundai Bayon. Tout sur le plus petit SUV de Hyundai

Après plusieurs taquin et une longue attente, voici le Hyundai Bayon, le nouveau membre de la famille SUV /Crossover de Hyundai et aussi le plus petit de tous.

Basé sur la plate-forme i20, le Bayon déguise très bien cette familiarité, ayant encore plus de similitudes avec le Kauai récemment rénové, principalement à l’avant.

À l’avant, il y a l’éclairage divisé, avec une fine barre supérieure où se trouvent les feux de jour et une petite calandre, tandis que plus bas se trouvent les phares eux-mêmes et une grande grille. À l’arrière, les phares en forme se démarquent boomerang et la bande lumineuse sur toute la largeur du hayon.

Plus petit que Kauai, mais pas beaucoup

En termes de dimensions, le Bayon mesure 4180 mm de longueur, 1775 mm de largeur, 1490 mm de hauteur et a un empattement de 2580 mm, légèrement inférieur au plus grand Kauai. A titre de comparaison, il mesure 4205 mm de long, 1800 mm de large, 1565 mm de haut et 2600 mm d’empattement.

Le coffre à bagages offre une très bonne capacité de 411 litres, une valeur supérieure aux 374 litres proposés par Kauai.

La hauteur au sol est de 183 mm.

Où avons-nous vu cet intérieur?

Si à l’extérieur les similitudes entre le Bayon et l’i20 se résument à un peu plus que le logo, il n’en va pas de même à l’intérieur, qui semble être « calqué » sur le nouvel utilitaire sud-coréen.

Nous avons donc un tableau de bord numérique de 10,25 ”et un écran central de 8” ou 10,25 ”. Fait intéressant, c’est le plus petit écran qui a une connexion sans fil Systèmes Apple CarPlay et Android Auto.

Toujours à l’intérieur et en ce qui concerne l’offre technologique, le Hyundai Bayon dispose d’un chargeur à induction pour téléphone intelligent, trois ports USB (deux à l’avant et un à l’arrière) et un système audio Bose.

La technologie au service de la sécurité

À l’instar de l’i20 avec laquelle il partage la base, le Hyundai Bayon est fortement engagé dans les équipements de sécurité et l’aide à la conduite.

De cette manière, le système de sécurité Hyundai SmartSense propose des équipements Bayon tels que:

Régulateur de vitesse adaptatif basé sur le système de navigation (anticipe les courbes et ajuste la vitesse);

Assistant de collision frontale avec freinage autonome et détection des piétons et des cyclistes;

Système de maintenance dans la voie;

Feux de route automatiques;

Alerte de fatigue du conducteur;

Système de stationnement arrière avec assistance anti-collision et alerte de circulation arrière;

Radar des angles morts;

Système d’information sur la vitesse maximale;

Avertissement de démarrage du véhicule.

Et les moteurs?

Sous le capot de la nouvelle Hyundai Bayon, nous retrouverons, sans grande surprise, les mêmes moteurs déjà utilisés par la Hyundai i20.

Ainsi, à la base de la gamme, nous avons le 1,2 MPi de 84 ch et une boîte manuelle à cinq vitesses. Le 1.0 T-GDi est livré avec deux niveaux de puissance, 100 ch ou 120 ch, et est disponible avec un système hybride doux 48 V (en option dans la variante 100 ch et 120 ch en standard).

En ce qui concerne les transmissions, lorsqu’il est équipé du système hybride doux, le 1.0 T-GDi est couplé à une boîte automatique à double embrayage à sept rapports ou à une boîte manuelle intelligente à six rapports (iMT).

Enfin, dans la variante 100 ch sans système hybride doux, le 1.0 T-GDi est couplé à un embrayage automatique à sept rapports ou manuel à six rapports.

Cela dit, la grande nouveauté technique de Bayon est le fait qu’il est le premier SUV de la marque sud-coréenne à disposer du système «Rev Matching» (normalement exclusif aux propositions plus sportives de Hyundai).

Cela permet des changements de vitesse plus souples et plus sportifs et est disponible sur le 1.0 T-GDi lorsqu’il est équipé d’une transmission automatique à double embrayage dans tous les modes de conduite et dans la variante. hybride doux Le 48 V avec le boîtier iMT fonctionne en mode «Sport».

Pour l’instant, Hyundai n’a pas encore révélé quand le nouveau Bayon arrivera sur le marché ou combien il devrait coûter.