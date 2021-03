Steelbook GATTACA 4K UHD (Critique)

Gattaca d’Andrew Niccol a finalement été publié dans une version Steelbook 4K UHD. le thriller de science-fiction dystopique de 1997 raconte l’histoire de Vincent Freeman (Ethan Hawke), un homme génétiquement inférieur connu dans ce monde comme un «In-Valid» qui rêve d’aller un jour dans les étoiles.

Réalisateur: Andrew Niccol

Écrivain: Andrew Niccol

Étoiles: Ethan Hawke, Uma Thurman, Jude Law, Alan Arkin, Ernest Borgnine, Tony Shaloub, Maya Rudolph

Date de sortie: 23/03/2021

Dans un futur où les In-valids peuvent atteindre un statut de rien de plus que des serviteurs pour les Valids génétiquement parfaits, Vincent trouve en quelque sorte un moyen d’assumer l’identité de Jerome Morrow (Jude Law). Jérôme est le sommet de la génétique humaine où ses parents ont pu filtrer tous les «mauvais» gènes de son corps, il n’aurait jamais besoin de lunettes, sa santé était toujours au top et le meilleur de la vie lui a été remis sur un plateau d’argent. Son seul défaut est qu’en raison d’un accident de voiture, Jérôme est devenu paraplégique. Après avoir assumé son identité, Vincent est capable de gravir les échelons de son entreprise en se rapprochant de plus en plus de son rêve de quitter la Terre en mission sur la lune de Saturne, Titan.

naturellement, rien n’est aussi simple, et une semaine avant le départ de Vincent, l’un des administrateurs de la société est assassiné. Au cours de l’enquête pour meurtre, un cil est retrouvé montrant que l’invalide, Vincent Freeman, était sur le lieu du meurtre et les choses commencent à se dégrader pour Vincent alors que l’un des détectives de l’affaire commence à se rapprocher de lui avant qu’il ne puisse quitter la terre.

Bien que ce film soit sorti avec des critiques majoritairement positives, ce n’était pas un succès au box-office avec un budget de 36 millions de dollars, il n’a rapporté qu’environ 12,5 millions de dollars. J’ai trouvé le monde de Gattaca très intéressant. Imaginez un monde où la couleur de la peau, le sexe, la religion ou toute autre chose dont nous traitons dans le monde réel ne signifient honnêtement rien. L’oppression se présente maintenant sous la forme de savoir si vos parents ont eu un enfant par amour / passion ou par la procédure clinique consistant à transmettre les meilleures parties de leur ADN à leur enfant.

Qu’y a-t-il d’autre?

Gattaca est assez mince en ce qui concerne les extras, avec environ 1 heure de vidéos supplémentaires, avec l’aperçu théâtral sur le disque 4k et tout le reste sur le disque Blu-ray.

Bienvenue à Gattaca (HD, 22 min)

Ne pas modifier? (SD, 15 min)

Featurette originale (SD, 7 min)

Prise de test de substance (SD, 1 min)

Scènes supprimées (SD, 11 min)

Bandes annonces (HAUTE DÉFINITION)