« Danse des lucioles »: l’histoire de la façon dont Katherine Heigl est arrivée à « Firefly Lane »

Katherine Heigl a repris sa carrière en tant que protagoniste de « Les lucioles dansent« , une série de Netflix où il retrouve son potentiel captivant et l’affection de ses fans. Katherine a été caractérisée par le charme comique de plusieurs films de la fin des années 2000, mais cette nouvelle série, Heigl dépeint un personnage plus complexe.

Dans « La danse des lucioles« , la complexité des personnages sert de base au succès du retour de Heigl. Elle joue Tully Hart, un journaliste de télévision dont la vie est explorée à travers trois chronologies distinctes, avec Ali Skovbye apparaissant comme une version adolescente du personnage. L’histoire de la fin 70 pose les défis qui Tully a dû surmonter.

Les séquences du 80 devenir plus choquant à mesure que Tully essaie de surmonter le sexisme tout en gravissant les échelons de carrière dans le monde du journalisme. La série revient à plusieurs reprises sur différentes histoires qui mettent en évidence les avantages et les conséquences des décisions de vie des protagonistes. Et à cause de quoi Tully c’est tellement complexe Heigl a eu l’occasion de briller en tant qu’actrice.

Heigl Tout au long de sa carrière, il a joué différents personnages dans lesquels il a toujours montré son plus grand potentiel et sa plus grande personnalité, il s’est généralement penché vers la comédie mais dans cette série, son personnage est allé un peu plus loin, ce qu’il a fait avec quoi Katherine est identifié et souhaite revenir à nouveau aux écrans. Continuez à lire comment était son entrée dans le casting.

KATHERINE HEIGL ET COMMENT CELA EST-IL VENU À « LA DANSE DES LUCIOLES »

Katherine Heigl a changé sa couleur de cheveux pour le portrait de son personnage Tully Hart. (Photo: juste Jared)

Dans une interview pour L’avant-garde, Katherine Heigl a commenté son arrivée dans cette série et ce qui lui a fait accepter le rôle de Tully Hart.

«Ils viennent de m’envoyer le scénario. J’avais lu le livre lorsqu’il a été publié il y a 10 ans. J’étais à Toronto pour enregistrer Suits. C’était la dernière saison, il ne restait plus que quelques mois d’enregistrement et je ne savais pas comment ma carrière allait continuer. Mais si j’étais clair que je voulais trouver quelque chose qui m’intriguerait et m’émouvoir, qui me ferait rire et pleurer, ce serait profondément humain. » Express Heigl.

Ajoutée: «Et quand j’ai commencé à lire le scénario de La danse des lucioles, j’ai senti qu’il m’avait été envoyé du ciel parce que c’était tout ce que je cherchais. Non seulement c’était une belle histoire d’amitié, mais jouer cette femme allait être un défi aussi intéressant qu’amusant. Heureusement, ils ne m’ont pas demandé de le jouer à 14 ans, mais j’ai dû le faire à partir du moment où il avait 19 ans jusqu’à ce qu’il ait 43 ans. «

«C’est vraiment une chose fantastique pour n’importe quelle actrice. Mais j’ai aussi senti que c’était une histoire familière, alors j’ai relu le livre, et cela m’a fasciné de la même manière que la première fois. Kristin Hannah est l’une de mes auteurs préférées. » abouti Katherine.

COMMENT «LA DANSE DES FOYERS» A-T-IL IMPACT POSITIVEMENT SUR LA CARRIÈRE DE KATHERINE HEIGL?

Katherine Heigl (Photo: Netflix)

Suite à ses succès dans les comédies romantiques avec « 27 robes » dans 2008, « La triste vérité » dans 2009 Oui « La vie telle que nous la connaissons » dans 2010, les résultats au box-office pour des films comme « Un pour l’argent » Oui « Tueurs » ils étaient rares. Il a continué à enregistrer plusieurs retours télévisés avec l’éphémère « État de choses » Oui « Doute », puis rejoint les deux dernières saisons de « Costume » après le départ de Meghan Markle.

Mais « La danse des lucioles » est le premier de ces projets sur petit écran qui ressemble vraiment à un retour en forme, et Heigl il a « Doigts, orteils, tous croisés » qui a au moins trois saisons. Le changement le plus choquant dit Heigl, était le changement dans la perception que les fans avaient d’elle.

C’est peut-être pour cela qu’il répond maintenant constamment aux commentaires d’étrangers sur les réseaux sociaux, qu’il s’agisse de questions de Google à propos de son nouveau thriller VOD « Peur de la pluie » ou posté de jolies photos de gâteaux d’anniversaire sur le thème de « L’anatomie de Grey », ou des photos d’elle en train d’être taguée avec une foule de ses anciennes co-stars.

Ce serait « La danse des lucioles » qui remettrait Heigl au sommet. (Photo: Netflix)

« Il m’a fallu beaucoup de temps pour me sentir suffisamment en sécurité pour lire vos commentaires parce que j’ai supposé le pire. » Il a dit. «Maintenant, cela ressemble à une petite communauté. J’ai essayé de reconstruire cette confiance avec mes fans via les réseaux sociaux, pour leur montrer davantage qui je suis hors caméra. «

On lui a demandé si elle préférait que tout le monde l’appelle « Katie » au lieu de Katherine, suite à la récente révélation de Anne Hathaway qu’elle aimerait que le monde la connaisse comme «Annie». « Ce que tu préfères », Il a dit Heigl, puis ajouté avec un sourire: « Ne m’appelle pas difficile ».