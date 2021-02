Qui sont les protagonistes de Sky Rojo

Il y a de moins en moins à la première de Ciel rouge, la nouvelle série espagnole Netflix produite par le créateur de La Casa de Papel. Connaissez-vous déjà tous les acteurs et actrices qui feront partie du casting principal de la série? Dans Divulgacher nous vous les présentons.

Voici la liste, un par un, de tous les personnages principaux de Sky Rojo: qui ils sont dans la vraie vie, de quelle série nous les connaissons, quels personnages ils joueront et quel rôle ils joueront dans l’histoire et bien plus encore.

Sky Rojo est un drame d’action qui raconte l’histoire de Coral, Wendy et Gina, trois travailleuses du sexe qui cherchent leur liberté tout en étant pourchassées par leur souteneur, Romeo. « Sky Rojo, c’est l’histoire de la fuite de trois femmes … mais, surtout, c’est l’histoire de ces femmes. De trois victimes de la traite qui brisent la toile d’araignée qui les emprisonne, de leurs rêves, de l’enfer qu’elles ont vécu, de l’amitié qu’ils ont forgée, de la solidarité qui les unit et de l’énorme énergie qui les fait vivre », Alex Pina a détaillé.







Rencontrez toutes les actrices et acteurs de Sky Rojo

Verónica Sánchez – Corail

Actrice espagnole de 43 ans principalement connue pour des séries telles que El Embarcadero, Tiempos de Guerra et Los Serrano.

Dans Sky Rojo, elle joue Coral, une femme venue volontairement travailler au Club Las Novias, échappant à son passé. Elle se décrit comme une femme intelligente et élégante, mais autodestructrice et a un sombre secret.

Lali Esposito – Wendy

Lali est une actrice argentine de 29 ans connue principalement pour la célèbre série télévisée Casi Ángeles. Il a également participé à des films tels que Acusada, Permitidos et Claudia. Cependant, elle doit sa renommée actuelle à sa brillante carrière de chanteuse professionnelle.

Dans la nouvelle production Netflix, il incarnera Wendy, une jeune fille qui vient au club pour vaincre la pauvreté dans laquelle elle vit. C’est une femme forte, courageuse et impénitente, mais aussi très méfiante.

Yany Prado – Gina

Yany Prado est une actrice cubaine de 30 ans connue principalement pour avoir joué Genesis dans l’émission La Doble Vida d’Estela Carrillo; et pour son rôle d’Irma dans La Reina Soy Yo.

Dans la série, elle joue Gina, une femme douce et naïve qui cherche toujours la bonté chez les gens. Elle a été recrutée par Moises à Cuba pour travailler comme serveuse, ou du moins c’est ce qu’elle croit. Sans argent ni passeport, il ne peut échapper aux griffes de Roméo.

Asier Etxeandia – Roméo

Asier est un acteur espagnol de renom dont on se souvient pour des films tels que Pain and Glory, La Novia et Mama. En outre, il a joué Raul de la Riva dans la célèbre série espagnole Velvet.

Dans Sky Rojo, il jouera Romeo, le proxénète et propriétaire du Club Las Novias. C’est un stratège et intelligent, mais il est aussi froid et calculateur. Il ne se soucie que de l’argent et de son propre ego.

Miguel Angel Silvestre – Moises

L’un des acteurs les plus connus de la série. L’espagnol est connu pour des séries comme Velvet, Sense 8 et Narcos. De plus, sa participation à la cinquième saison de La Casa de Papel a été récemment confirmée.

Silvestre sera Moïse, le bras droit de Roméo et presque un frère pour lui. Il n’est pas intéressé par l’argent, tout ce qu’il fait est par loyauté envers son patron. Ses décisions sont souvent remises en question, mais il fait toujours son travail correctement.

Enric Aquer – Christian

Acteur espagnol. Il est connu pour le film 2019 Qui tue le fer, où il a remporté le prix du meilleur acteur lors de la cérémonie de remise des médailles du Cercle des écrivains cinématographiques en Espagne. Il a également participé à des émissions de télévision telles que Vida Perfecta et La Línea Invisible.

Christian est le frère cadet et un autre des hommes de main de Roméo. Il est impulsif et extrêmement agressif. Il ne se soucie pas non plus de l’argent, mais il n’a aucun dilemme moral. Toute sa vie, il a été toxicomane et sa seule faiblesse est sa mère.

Quand Sky Rojo est-il diffusé sur Netflix?

La première saison de Sky Rojo va frapper l’écran Netflix le 19 mars 2021.