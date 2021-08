École pour filles d’Al Rawabi : la série See If You Miss Elite & Sex Education

Tout au long de l’histoire du cinéma et séries, nous avons vu des centaines de productions se dérouler dans un institut. C’est que les complots entre étudiants, avec leurs doutes, leurs éveils sexuels et leurs propres conflits d’adolescence, sont un monde à part dans lequel plusieurs scénaristes se sont intériorisés. Un exemple de ceci sont deux séries qui font fureur dans Netflix: Élite et Éducation sexuelle. Tous deux ont conquis les utilisateurs grâce à leurs personnages très particuliers, une combinaison parfaite entre le drame et la comédie et, même, leurs scènes osées.







Si vous manquez de voir quelque chose de similaire à ces deux séries avec autant de points communs et en même temps très différents, une excellente option sur la plateforme de streaming est École AlRawabi pour filles, traduit pour l’Amérique latine par École des filles d’Al Rawabi. De quoi s’agit-il? C’est une mini-série qui est originaire de Jordan et que pour le moment n’a que six épisodes approximativement, 45 minutes. Une proposition idéale pour les marathons.

L’école pour jeunes filles d’Al Rawabi a été créée en août sur Netflix (IMDb).



À quoi ressemble l’école pour filles d’Al Rawabi ?

La série est très récente : elle est arrivée sur Netflix en août de cette année et pour beaucoup c’est un joyau caché dans l’application. Mariam (Andria Tayeh), Noaf (Rakeen Sa’ad) et Layan (Noor taher) sont trois jeunes étudiantes qui fréquentent cet institut féminin. Après avoir été victime de situations de harcèlement et l’intimidation qui les a torturés pendant un certain temps, le trio commence à élaborer le plan parfait en vengeance. Toutes ces circonstances grandissent au point de devenir imprévisibles.

Intimidation, bagarres à l’école, situations suspectes qui dégénèrent, harcèlement. Tout cela semble être une figure répétée entre les séries qui montrent leurs protagonistes au lycée. Cependant, chacun parvient à trouver un nouveau look, en veillant à ce que ces productions soient toujours parmi les contenus les plus consultés sur la plateforme de streaming.

Andria Tayeh, Rakeen Sa’ad et Noor Taher sont les vedettes de l’école pour filles d’Al Rawabi (IMDb).



Le reste du casting est complété par Yara Mustafa (Dina), Joanna Arida (Rania), Salsabiela (Roqayya), Nadera Emran (Faten Qadi), Reem Saadeh (Mme Abeer), Jana Zeineddine (Laila) et Ahmad Hamdan (Laith Radwan). Dans son premier épisode, un incident violent conduit à un interrogatoire à l’école des filles. Cela vous semble-t-il familier ? Si vous avez vu Élite et vous en voulez plus, c’est définitivement la série que vous devriez ajouter à votre liste.