The Boys: Aya Cash confirme qu’elle ne sera pas dans la saison 3

Au cours de sa deuxième saison, « Les garçonsNon seulement il réintroduirait le sens de l’humour irrévérencieux qui a captivé ses fans depuis le début, mais il a également ajouté une série de critiques sévères contre le nationalisme extrême, le capitalisme et la culture des super-héros tels que nous les concevons.

L’un de ses points forts, a été l’introduction de certains méchants qui sont rapidement devenus de grands favoris du public, bien que l’un d’eux semble qu’il n’apparaîtra pas dans la nouvelle saison: Aya Cash, qui a joué Front orageux dans la serie.

Selon une récente discussion que Cash a eue avec Entertainment Weekly, l’actrice a abordé le sujet de son avenir dans la production Amazon Prime, montrant des doutes sur son retour dans la nouvelle saison, qui est déjà en production, en parlant lors de la promotion de son nouvelle comédie romantique « We Broke Up ».

«Je veux savoir si elle reviendra aussi. Je ne suis pas là maintenant. Je suis sur une nouvelle émission sur FOX appelée «This Country». Mon contrat pour The Boys n’était que d’un an, alors qui sait? Peut-être qu’ils peuvent insérer mon visage numériquement », a noté Cash. L’actrice aurait déjà fait des déclarations sur la pérennité de son rôle dans la série qui, selon elle, n’a jamais été prévue pour durer trop longtemps.

«Si les scénaristes ont quelque chose à faire pour moi, je serai absolument là. Je pense que l’histoire de Stormfront a été très bien racontée, enfin, en termes d’arc dans ce qui s’est passé, mais si vous voulez que je revienne, je reviendrai dans une seconde », a-t-il commenté lors d’une conversation avec ComicBook plus tôt dans le an.

Après la confrontation entre Billy Butcher et le fils de Homelander, une grande partie de ses membres ont été détruits et une grande partie de son corps a été gravement brûlée, donc s’il y a des mises à jour sur le statut actuel du personnage, cela ne nécessitera peut-être pas trop la présence de l’actrice. Il y a encore une date estimée pour la première de la troisième saison de « The Boys ».