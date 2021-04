« Le serpent » aura la saison 2 sur Netflix?

Basé sur de vrais événements, « The Serpent » (« The Serpent » dans sa langue d’origine) est une série de la BBC et Netflix qui est écrit par Richard Warlow et Toby Finlay, et raconte l’histoire de Charles Sobhraj, un célèbre escroc et meurtrier qui a commencé à se faire passer pour un vendeur de bijoux avec sa petite amie Marie-Andrée Leclerc pour capturer ses victimes.

Une série de crimes dans la région « hippie » d’Asie et l’intervention d’Herman Knippenberg, un diplomate néerlandais qui travaillait dans la ville de Bangkok, font de Sobhraj l’un des hommes les plus recherchés par Interpol.

« Le serpent« Stars Tahar Rahim (nominés aux Golden Globes et aux BAFTA pour » The Mauritanian « ), Jenna Coleman ( » Doctor Who « ) et Billy Howle ( » On Chesil Beach « ).

Les huit premiers épisodes de la série britannique ont été diffusés sur BBC One entre janvier et février 2021, il est disponible au Netflix seulement depuis le vendredi 2 avril, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième saison.

« LE SERPENT » AURA-T-IL LA SAISON 2?

Jusqu’à présent, ni BBC ni Netflix Ils n’ont fait aucune annonce sur un deuxième épisode de « The Serpent », mais apparemment dans le dernier chapitre, il est fort probable que l’histoire de Charles Sobhraj ait une suite.

Les huit premiers épisodes traitent de tous les conflits juridiques de Sobhraj et suite à son arrestation grâce à Knippenberg, il est révélé qu’il est toujours incarcéré à Katmandou, au Népal. Par conséquent, une nouvelle livraison ne serait pas nécessaire.

Cependant, Netflix il pourrait trouver un moyen de continuer l’histoire, peut-être qu’un documentaire pourrait devenir la deuxième saison ou cela pourrait conduire à une série d’anthologies. Tout dépendra de la réponse du public.

Pour le moment, « Le serpent»Des critiques mitigées, par exemple Rotten Tomatoes lui ont-elles donné une note de 68%, cela suffira-t-il pour continuer l’histoire?

Y aura-t-il une deuxième saison de « The Serpent »? (Photo: BBC / Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE «THE SERPENT» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Le serpent« Pour une deuxième saison, le plus probable est que les nouveaux épisodes seront diffusés en 2022.