Star Wars: Luke Skywalker était si puissant qu’il n’avait même pas besoin d’un sabre laser

le Guerres des étoiles La saga a occupé les fans pendant des décennies. Guerres des étoiles est une franchise lucrative pour une bonne raison. Il a apporté des histoires passionnantes, des effets spéciaux incroyables et des personnages puissants. Et à ce jour, de nombreux fans débattent encore de la question: « Qui est le Jedi le plus puissant? » Les opinions varient considérablement. Néanmoins, le dernier acte de Luke Skywalker était considérablement puissant – à tel point qu’il n’avait pas besoin d’un sabre laser – et les fans parlent à nouveau.

Luke Skywalker | Lucasfilm

Les fans de Star Wars partagent leurs opinions sur l’acte final de Luke Skywalker

Le dernier acte de Luke est arrivé Le dernier Jedi quand il a envoyé une projection de lui-même là où le Premier Ordre avait acculé les rebelles. Il a eu une confrontation avec Kylo Ren, donnant aux rebelles le temps de s’échapper. Et finalement Luke est mort.

Guerres des étoiles Les fans ont des opinions partagées sur la puissance – et l’efficacité – de l’acte de Luke.

D’une part, certains fans de Reddit affirment que c’était une représentation du pouvoir incroyable de Luke. «Son dernier acte méritait davantage un Jedi [than] probablement tout ce que les Jedi avaient [accomplished] dans un siècle. Ce qui en dit long compte tenu de sa formation », a déclaré un fan.

Un autre a ajouté: «Quand les gens pensent que ce n’est pas dur à cuire parce qu’il n’y a pas eu de combat au sabre laser, de violence et de meurtre, j’aime leur rappeler que Luke fou a poursuivi une armée entière et gagné.

Un fan a même cité Yoda, affirmant qu ‘ »un Jedi utilise la Force pour la connaissance et la défense, jamais pour l’attaque. »

Cependant, certains fans de l’autre côté étaient beaucoup moins enthousiastes à propos de l’acte de Luke. «Ils n’ont pas gagné mais… La résistance avait laissé environ 12 personnes après cette bataille», a souligné une personne. Et un autre a dit de Luke: «Cela a ruiné son personnage!»

Un autre fan s’est demandé: « Êtes-vous vraiment en train de dire que c’est mieux que lorsqu’un Anakin Skywalker brisé a choisi de se racheter en sauvant son fils et en accomplissant vraiment son destin d’élu? »

CONNEXES: « Star Wars »: les pouvoirs les plus insensés de Luke Skywalker

Luke Skywalker était si puissant qu’il n’avait pas besoin d’un sabre laser

Le pouvoir de Luke était si grand qu’il n’avait pas besoin d’un sabre laser dans son dernier acte. De nombreux fans ont dit que c’était parce qu’il avait complètement maîtrisé la Force.

«Le dernier acte de Luke Skywalker a été d’arrêter une armée morte sur ses rails en utilisant la force d’une manière qui s’est finalement révélée pacifiste et non violente», a déclaré un fan de Reddit.

Un fan a ajouté: « C’est sans doute la chose la plus Jedi qu’un personnage ait jamais faite dans l’un de ces films, et probablement la réalisation la plus vraie des enseignements de Yoda que nous ayons jamais vue. »

Le pouvoir ne doit pas toujours conduire à la violence, ce que Luke a démontré avec ses actions.

CONNEXES: Classement ‘Star Wars’: Les 10 Jedi les plus puissants de toute la saga

Luke Skywalker est-il plus puissant que tout autre utilisateur de Force?

Certains fans pensent que Luke est plus puissant que tout autre utilisateur de Force, bien que d’autres aient également mentionné Yoda, Rey et Dark Sidious comme candidats.

« Luke est juste plus fort en termes de compétences de sabre laser, de capacités techniques et de vol, et d’une connaissance tout à fait magistrale de la Force », selon Screenrant. «Il a génétiquement reçu une bonne dose de talent de son père, mais a également passé ses premières années à apprendre à devenir pilote et à devenir compétent dans l’artisanat technique. De plus, Luke avait également Yoda et Obi-Wan Kenobi comme mentors.

Chacun a sa propre définition de ce qui rend un Jedi puissant. Mais il ne fait aucun doute que Luke Skywalker a montré des capacités Jedi extraordinaires dans ses actions.