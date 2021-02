Lily Allen a refusé «  des centaines de milliers de Bitcoin  » pour jouer au concert

Elle a publié sur l’offre tout le chemin en 2014, écrivant sur Twitter : « Il y a environ 5 ans, quelqu’un m’a demandé de diffuser un concert en direct sur Second Life pour des centaines de milliers de bitcoins, » comme si « dis-je. #Idiot #idiot . «

Il y a environ 5 ans, quelqu’un m’a demandé de diffuser un concert en direct sur Second Life pour des centaines de milliers de bitcoins, « comme si » dis-je. #idiot #idiot – LILYALLEN2.0 (@lilyallen) 5 janvier 2014

Six ans après ce tweet, Bitcoin est allé de mieux en mieux.

L’énorme augmentation est survenue après l’annonce que Tesla avait investi 1,5 milliard de dollars (1,1 milliard de livres sterling) dans la crypto-monnaie et acceptait également Bitcoin comme paiement pour ses voitures électriques.

Lors d’un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, Tesla a déclaré avoir acheté Bitcoin pour « plus de flexibilité pour diversifier davantage et maximiser les rendements de nos liquidités ».