Future et la fille d’Eliza Reign rencontrent le fils présumé de la petite maman Cindy Parker

Eliza et Cindy se sont réunies pendant les vacances et ont présenté leurs tout-petits l’un à l’autre.

Il y a une nouvelle dame dans la vie de Future quelques mois seulement après avoir mis fin à sa relation avec Lori Harvey, et le rappeur ne semble pas en avoir assez d’elle. Le mannequin et rappeur Dess Dior a été repéré sur des photos avec le rappeur « Life is Good » et ils semblent apprécier leur romance en développement. Pourtant, alors qu’elles sortent dans des tenues assorties pour consolider leur statut de couple, les mères présumées des deux plus jeunes enfants de Future se sont retrouvées pour les vacances.

Prince Williams / Contributeur / Eliza Reign a été empêtrée dans une bataille judiciaire contentieuse avec Future ou des mois alors qu’elle se disputait la paternité et la pension alimentaire pour enfants. Alors qu’un test ADN aurait prouvé que Future est le père de la fille d’Eliza, une autre femme, Cindy Parker, affirme également qu’il a également engendré son enfant. Cependant, il est rapporté qu’un test de paternité n’a pas encore été passé pour le fils de Cindy. Elle a intenté une action en paternité contre le rappeur mais a brusquement demandé au tribunal de classer son affaire. Eliza et Cindy se sont récemment réunies pour le bien de leurs enfants et ont partagé un extrait de leurs enfants se présentant pour la première fois. Les tout-petits ont à peu près le même âge et les fières mères ont partagé d’adorables clips des enfants qui s’embrassent. Appuyez sur lecture ci-dessous pour visionner les images adaptées aux familles. [via][via]