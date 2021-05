« Lucifer »: un nouveau timekip, la première surprise de la saison 6

La deuxième partie de la cinquième saison de « Lucifer»Créée sur Netflix juste le vendredi 28 mai 2021, et les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson ont déjà révélé quelques surprises qui incluront le sixième et dernier volet de la série à succès basée sur la bande dessinée du même nom créée par Neil Gaiman, Sam Kieth et Mike Dringenberg.

PLUS D’INFORMATIONS: Quand la saison 6 de « Lucifer » sera-t-elle diffusée sur Netflix?

Lors d’une interview avec ET, Modrovich et Henderson ont analysé les détails les plus pertinents des épisodes nouvellement sortis et comment cela influencerait la dernière saison de la fiction avec Tom Ellis, Lauren German, Kevin Alejandro, DB Woodside, Lesley-Ann Brandt, Rachael Harris et Aimee García.

Lorsqu’on leur a demandé si le dernier versement inclurait un saut dans le temps similaire à la saison précédente, ils l’ont tous deux confirmé, mais n’ont pas révélé le moment exact où cela se produirait. « Nous n’allons pas sauter aussi loin », a déclaré Henderson.

Pendant ce temps, Modrovich a plaisanté: «Nous venons de commencer avec Lucifer et Chloé dans la maison de retraite. Je fais juste … de l’aquagym. Oui, pourquoi pas?! »

Le timekip sera probablement à un mois ou deux des événements de la finale de la saison 5B de « LuciferCependant, si vous optez pour un saut narratif plus long, il ne fait aucun doute que les histoires passionnantes continueront.

Lorsque Dieu a annoncé sa retraite, Lucifer a décidé de devenir son successeur (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 6 DE «LUCIFER»?

À la fin de la cinquième saison de « Lucifer», Une bataille éclate entre anges et démons pour choisir le successeur de Dieu. Au milieu de la confrontation avec sa jumelle, Michael poignarde Chloé, obligeant le roi des enfers à monter au paradis pour la récupérer, malgré le fait que cela signifie sa mort.

Grâce à la bague de la mère de Maze, Chloé revient sur terre et s’en prend à Michael. Avant de pouvoir l’assassiner, Lucifer apparaît d’une manière ou d’une autre, prend l’épée flamboyante, mais au lieu de tuer son frère, il lui coupe simplement les ailes et lui donne une autre chance. En fin de compte, Lucifer devient dieu.

Cette fin a laissé beaucoup de questions, mais pour l’instant, Joe Henderson a déclaré: «Je pense que le défi de notre émission est que Lucifer essaie toujours de faire face à ses propres insécurités et à la hauteur de ses propres attentes et des attentes des gens. Qui l’entourent. . Et je pense que quelque chose comme ça, quelque chose comme faire face à l’idée de devenir Dieu, est certainement quelque chose qu’il n’admettrait pas lui ferait peur, mais lui ferait probablement peur comme un fou. Cela ressemble donc à quelque chose que nous jouerions certainement en haut de la saison. «

Sur le retour miraculeux de Lucifer après avoir remis la bague, Modrovich a déclaré: «Eh bien, toute notre émission est vraiment consacrée à l’exploration de l’estime de soi et de la façon dont nous nous sentons et à la responsabilité de nos actions. Et à ce moment-là, alors que nous savons que nous avons toujours su que Lucifer aime Chloé, il l’a non seulement dit, mais l’a montré de la manière la plus altruiste possible. Il était prêt à se sacrifier pour quelqu’un d’autre. Je n’ai jamais fait ça à ce niveau auparavant. Et donc, à ce moment-là, il se sentit complètement digne. Et c’était la première fois qu’il se sentait complètement digne. Et c’est pourquoi il méritait d’être au paradis.