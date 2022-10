Star Wars : Christian Bale veut rejoindre la franchise

guerres des étoiles

Christian Bale faisait déjà partie de DC Comics et Marvel au cinéma, mais il a toujours une grande envie de participer à une autre grosse franchise : Star Wars !

© Gettyballe chrétienne

balle chrétienne a gagné la reconnaissance du fandom DC avec ses trois films de Homme chauve-souris où il était dirigé par l’exceptionnel Christophe Nolan dans une histoire qui va des débuts du Dark Knight à sa confrontation avec le Joker et son dernier acte héroïque sauvant Gotham City des griffes de Bane avec l’aide de Catwoman et du commissaire Gordon.

quand il semblait que balle chrétienne avait déjà tout donné dans le monde des super-héros, une invitation impossible à refuser arriva : participer au Univers cinématographique Marvel en tant qu’antagoniste de Thor. Dans ce cas, le film s’intitule amour et tonnerre et les Britanniques donnent vie à Casquette Le Dieu Boucherun personnage qui a tout perdu sur une planète oubliée et décide de se venger des dieux avec la Necrosword.

De cette façon, nous passons en revue comment, dans sa carrière professionnelle dans l’industrie cinématographique hollywoodienne balle chrétienne Il a participé à deux grandes franchises, il lui faudrait donc faire partie d’une troisième saga pour compléter une trilogie d’œuvres inoubliable. On se réfère à guerres des étoilesle phénomène de masse produit de l’imagination agitée de Georges Lucas qui appartient maintenant à Disney.

Christian Bale à Star Wars ?

Parler avec Le journaliste hollywoodien balle chrétienne admis: « Tout ce que j’ai toujours voulu dans Star Wars, c’était d’être en costume et de me cogner la tête contre une porte ou quelque chose en marchant. Les vrais nerds qui ont trop regardé Star Wars ont toujours entendu parler de cette scène où le Stormtrooper se cogne la tête contre la porte en entrant. Je voulais être ce gars. C’était tout ».

balle chrétienne continu: « Si j’ai la chance d’être plus que ça, euh mec, ouais. Quel plaisir ce serait ! J’ai encore les chiffres de quand j’étais petit. Je connais aussi très bien Kathy Kennedy parce qu’elle travaillait avec Steven Spielberg quand j’ai fait Empire of the Sun et maintenant elle dirige l’univers Star Wars. »a fait remarquer au talentueux acteur les possibilités de rejoindre la galaxie lointaine où vivent les Jedis et les Sith.

Il sera bientôt publié amsterdamun film de David O. Russell où balle chrétienne partagera l’écran avec Margot Robbie et John David Washington. D’autre part, nous verrons L’oeil bleu pâle, à propos d’un détective chevronné qui enquête sur des meurtres aidé par un jeune homme qui aime prêter attention aux détails et qui deviendra plus tard l’auteur de renommée mondiale Edgar Allan Poe. sera également dans L’Église de la vie dangereuse sur la vie d’un pasteur américain qui vend de la drogue pour un cartel mexicain.

