Tom Felton réfléchit à la vie après Harry Potter et dit que la célébrité n’est pas un fardeau

L’acteur britannique Tom Felton s’est fait un nom en tant qu’enfant acteur accompli à la fin des années 1990. Cependant, il est devenu célèbre lorsqu’il est apparu dans Harry Potter et la pierre philosophale en 2001. Felton a dépeint le tyran arrogant et le rival de Harry Potter, Draco Malfoy. Felton a parfaitement incarné le personnage et a livré une performance convaincante qui l’a rapidement transformé en un favori des fans. Felton a joué Draco Malfoy dans les huit Harry Potter films.

Depuis lors, Tom Felton a principalement joué dans des films indépendants, affichant son jeu d’acteur formidable. Cependant, il a eu des rôles de soutien dans L’ascension de la planète des singes et CW Le flash. Felton a également accumulé un énorme succès sur les réseaux sociaux et interagit activement avec les fans. Mais atteindre toute cette renommée, surtout à un âge précoce, peut être difficile à supporter pour les enfants acteurs. Beaucoup d’entre eux luttent pour forger leur propre identité et vivent pour toujours dans l’ombre des personnages qu’ils ont joués. Mais ce n’est pas le cas de Tom Felton, qui dit qu’il est à peine reconnu en public. Dans une interview avec Square Mile, Felton a réfléchi à sa vie avant et après Harry Potter.

« C’est une question très courante. Comment se débarrasser du fardeau de faire partie de ces choses? Honnêtement? Je n’ai jamais, jamais senti que c’était un poids à porter. Cela peut vraiment vous affecter. J’essaie de faire de mon mieux. que je peux, vraiment. Nous n’avons pas vraiment beaucoup d’exemples – sachant que lorsque nous l’avons fait, il y a 20 ans, il n’y avait évidemment pas de médias sociaux. Il n’y avait rien du tout. Être soudainement dans ce monde maintenant où vous pouvez taper Dieu sait quoi… J’ai interdit à ma mère de me rechercher sur Google. »

Même si Draco Malfoy était un antagoniste dans le Harry Potter films, les fans ne l’ont jamais détesté et ont même eu pitié de lui. Le manque de médias sociaux à l’époque a également aidé Felton à rester inconscient des réactions extrêmes des fans comme le harcèlement criminel et la réception de menaces de mort, un scénario qui s’est produit avec Jack Gleeson, qui a joué Joffrey Baratheon dans Jeu des trônes. Cependant, Tom Felton est satisfait de sa vie et est étonnamment terre à terre, préférant voyager et profiter de la vie plutôt que de poursuivre sa carrière d’acteur. « Je n’essaie pas désespérément de gagner un Golden Globe ou un Oscar. Je suis plus intéressé par un équilibre heureux entre la vie moldue et sortir pour vivre beaucoup de choses. » Il a également déclaré que les gens ne le reconnaissaient souvent pas par rapport à d’autres Harry Potter étoiles.

« J’ai le meilleur des deux mondes. Je prends le métro, je prends le bus, je promène mon chien dans le parc. J’ai vu Emma l’autre soir – elle a exactement la même apparence qu’il y a dix ans. C’est presque impossible pour qu’elle ne soit pas repérée. Je reçois beaucoup de gens qui chuchotent : « c’est quel est ce nom ? » »

Felton a également fait la une des journaux il y a quelques mois après s’être effondré lors d’un match de golf de célébrités. le Harry Potter La star blâme son décalage horaire pour l’incident et pense qu’il doit commencer à donner la priorité à sa santé.

« Je n’avais pas dormi, pas pour une autre raison, c’était juste le décalage horaire. Décalage horaire. J’étais tellement excité de jouer à la Ryder Cup ! Je me sentais bien immédiatement après. Mais oui, ton corps va besoin d’un peu plus d’attention… Je ne suis bon pour personne à moins que je ne sois bon pour moi-même. Et je déteste le dire, mais je m’en rends enfin compte. »

Quelques mots de sagesse juste là. Tom Felton sera prochainement vu dans le film de la cinéaste Sara Sugarman Sauvez le cinéma, sortie le 14 janvier 2022.

