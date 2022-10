Mila Kunis dit qu’une scène surprenante dans ‘That ’90s Show’ est la plus ‘nerveuse’ qu’elle ait jamais été

Mila Kunis s’est entretenue avec Willie Geist dimanche AUJOURD’HUI pour parler du redémarrage de « That ’70s Show » qui a fait quelque chose qu’elle a dit qu’elle ne ferait probablement plus jamais – jouer aux côtés de son mari, Ashton Kutcher.

Dans » That ’90s Show « , Kunis et Kutcher, dont les personnages datent de l’émission originale mais ne se sont pas retrouvés ensemble, apparaissent comme un couple marié. Kunis, reprenant le rôle de Jackie Burkhart, a déclaré à Geist qu’elle était intimidée de faire sa scène avec Kutcher, qui joue à nouveau Michael Kelso.

« Nous allons faire une scène ensemble… y jouer un couple marié… Je n’ai jamais été aussi nerveux de ma vie », a déclaré l’acteur en riant.

Lorsqu’elle a été pressée pour plus de détails par Willie, Kunis a déclaré que son hésitation venait de la familiarité qu’elle et Kutcher ont après plus de sept ans de mariage.

« C’était tellement bizarre de le regarder et de ne pas dire : ‘Pourquoi fais-tu cette drôle de tête ?’ Ou pour qu’il ne me regarde pas et me dise : « Pourquoi agissez-vous ainsi… » Il y a une partie de vous qui, après avoir été ensemble, et vous pouvez appeler BS sur quelqu’un », a-t-elle expliqué.

Willie Geist et Mila Kunis le 28 septembre 2022. Nathan Congleton / Banque de photos NBC/NBCU

En plus de lutter pour garder un visage impassible, Kunis a déclaré que le simple fait d’être à nouveau sur le plateau emblématique était désorientant.

« C’est trippant, parce que nous étions dans la même maison, et ça se passe dans le même sous-sol, mais nous sommes vieux et mariés et avons des enfants », a déclaré Kunis. « C’était comme être dans Twilight Zone. C’était très, très bizarre. »

Kunis a déclaré lors d’un précédent Sunday Sitdown avec Willie en 2018 qu’elle n’agirait probablement plus avec Kutcher. Le couple, qui s’est rencontré dans l’émission en 1998 et a commencé à se fréquenter en 2012 avant de se marier en 2015, n’a changé d’avis qu’après avoir discuté du redémarrage.

« Honnêtement, il y a eu un peu d’hésitation », a-t-elle déclaré. « De l’un de nous. Je ne dirai pas lequel. »

En plus de leurs carrières d’acteurs et d’humanitaires, Kutcher et Kunis partagent deux enfants : sa fille Wyatt, 8 ans, et son fils Dimitri, 5 ans. Pendant la pandémie, Kunis a dit à Geist qu’elle et la famille avaient pu s’évader un moment long voyage en VR, facilité par le fait qu’ils portaient des masques.

« Nous avons fait un énorme voyage en voiture au cours de l’été et la seule raison pour laquelle nous aurions pu le faire comme nous l’avons fait était parce que mon mari et moi pouvions simplement porter des masques lorsque nous sommes allés à tous les monuments du parc national et tout. » elle a expliqué.

« Je ne sais pas si nous aurions pu le faire sans masque », a-t-elle poursuivi. « C’était super. »

Le prochain sur l’assiette de Kunis est le nouveau drame de Netflix « Luckiest Girl Alive ». Le film, basé sur le roman policier à succès de 2015 de Jessica Knoll, met en vedette Kunis dans le rôle d’Ani Fanelli, une jeune femme vivant à New York et menant une vie apparemment parfaite, digne d’Instagram. Dans le scénario, également de Jessica Knoll, elle est forcée de faire face à des événements horribles de son adolescence.

Kunis a déclaré qu’elle appréciait les rebondissements du scénario et le fait qu’elle puisse jouer un personnage qui prend différentes identités.

« C’est un peu le jeu amusant du chat et de la souris qu’elle joue en elle-même », a-t-elle déclaré à propos du personnage. « Comme, ‘Lequel d’entre eux est le vrai moi?' »

Lorsque Geist lui a demandé si elle aimait jouer un personnage qui subit tant de traumatismes, Kunis a déclaré que si elle était honnête, la réponse était non. Elle a dit que même si elle envisageait d’agir comme « jouer à faire semblant », le travail pouvait parfois être épuisant.

« Mais, cela étant dit, je peux assez bien séparer les deux », a-t-elle déclaré à propos du jeu d’acteur et de la vraie vie. « Donc, aussi difficile que cela puisse être, je ne suis pas dans un fossé. Je ne suis pas dans une mine. Ce n’est pas si difficile. »

« Luckyest Girl Alive » fera ses débuts sur Netflix le 7 octobre.

