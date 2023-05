« L’amour après l’amour »: ce que Cecilia Roth a dit à Fito Páez à propos de la série Netflix

Netflix a réussi à rendre la vie de Fito Páez l’une des séries les plus attendues de ce 2023. De cette façon, « L’amour après l’amour » Il a réussi à battre toutes sortes de records d’audience en raison du battage médiatique généré par la vaste carrière musicale du chanteur argentin. Bien sûr, la dramatisation de la production biographique n’a pas été étrangère à différents collègues et musiciens de l’auteur-compositeur-interprète de Rosario, parmi lesquels Cécile Rothex-partenaire de l’artiste.

Même si La vie de Fito Páez sera expliquée en détail dans la nouvelle production NetflixIl convient de noter que la romance entre le génie musical et Cecilia Roth était l’un des cas les plus célèbres il y a plusieurs années. Comme nous le savons, l’interprète de « Mariposa Tecknicolor » traversait une période de solitude après s’être éloigné de Fabiana Cantilo, il est donc dit que son nouveau partenaire a fini par être une partie importante de toutes les réalisations futures qu’il a accumulées dans sa carrière .

De plus, on dit que Fito s’est inspiré de Roth lors de la composition de plusieurs chansons de son répertoire musical, dont le très acclamé « Love after love », un morceau de musique choisi par le chanteur né à Rosario.

La série Fito Páez est un succès sur Netflix (Photo : Omar Torres / AFP)

Dès lors, ce nouvel opus produit par la plateforme de streaming n’était pas étranger à l’ex-compagne de Fito Paéz, qui a donné ses premières apparitions de son rôle dans la vie de l’interprète argentin, ainsi qu’a été encouragé à donner son verdict sur cette série de biographies. couper.

QU’EST-CE QUE CECILIA ROTH A DIT À FITO PÁEZ DE SA SÉRIE BIOGRAPHIQUE ?

Roth, qui est la mère d’un des enfants de Páez, a révélé qu’elle avait déjà donné ses impressions sur la série Daryna Butryk avant que la série ne sorte sur le géant Netflix. « On parle beaucoup, c’est un charme »révélé en dialogue avec le cycle radio « Hold on Catalina » de La Once Diez.

« Je n’ai rien vu, mais ils m’ont dit que ça allait. En plus, Daryna est une très bonne actrice, elle est charmante »a déclaré Roth, en plus de se plonger dans les rencontres et les discussions qu’il a eues avec les histrioniques qui l’incarnaient dans la fiction.

« On a eu plusieurs réunions, on s’est réunis plusieurs fois parce que c’était bien pour nous deux. Pouvoir lui dire des choses et qu’il me connaisse, pouvoir se rapprocher du personnage qu’il avait à faire, qui existait dans la vraie vie. Et à moi, de lui dire des choses qui n’apparaissent pas dans la série pour qu’il sache d’où elles viennent »Roth a ajouté à propos de la prépondérance qu’il avait dans la vie de Páez.

Fito Páez lors de la tournée « L’amour 30 ans après l’amour » au stade Movistar de Buenos Aires le 20 septembre 2022 (Photo : Luis Robayo / AFP)

Mais ce n’est pas tout, puisque Cecilia a également déclaré qu’elle avait réussi à parler au musicien lorsqu’il lui avait révélé qu’il n’allait pas seulement raconter sa vie personnelle et musicale, mais qu’il allait aussi aborder les thèmes de ses partenaires et relations amoureuses tout au long de sa vie. la vie.l’existence.

« Je n’ai pas parlé avec les producteurs, mais si nous avons parlé avec Fito de la nécessité que les choses soient aussi proches que possible de la réalité. Bien sûr, dans une fiction la permission donnée par l’auteur et le réalisateur est de modifier certaines choses »Roth a affirmé à propos de sa conversation avec Fito.

SA RELATION AVEC FITO PÁEZ

Abordant les questions de sa proximité avec Páez, la femme s’est également penchée sur sa rencontre et la relation qu’elle avait avec Fito, classant leur romance comme quelque chose d’unique et d’exceptionnel.

Micaela Riera (« Fabi Cantilo ») avec Ivan Hochman (« Fito Paez ») dans une scène de « L’amour après l’amour ». Photo : Netflix

« Je pense qu’on s’est beaucoup éclairé, c’était une très belle rencontre. C’était une rencontre d’âmes, nous nous sommes vus l’âme de l’autre quand nous nous sommes rencontrés. Chacun réalisait ce qui manquait à l’autre et ce que l’autre possédait, c’était une manière très généreuse de rencontre amoureuse »a indiqué l’actrice qui s’entend aujourd’hui à merveille avec son ex-compagnon et père de son fils.