Ni Blonde ni Revancha Ya : le film Netflix le plus regardé la semaine dernière (26 septembre au 2 octobre 2022)

Netflix

Un film surprise a pris la première place en une semaine avec deux films populaires comme Blonde et Revancha Ya. Lequel a eu le plus d’audience sur Netflix ?

©NetflixNi Blonde ni Revancha Ya : le film le plus regardé de Netflix la semaine dernière (du 26 septembre au 2 octobre 2022).

Ce n’était pas une autre semaine pour le service de streaming Netflix et sa production cinématographique, telle qu’elle est finalement sortie Blond, le biopic de Marilyn Monroe avec Ana de Armas dont le tournage a commencé en 2019 mais a mis du temps à atteindre le catalogue. Pour cette raison, on s’attendait à ce que son impact soit instantané et surpasse le reste des titres, mais curieusement, il n’est même pas entré dans le Top 3 des plus choisis cette semaine.

Le film biographique atteindra sûrement les principales positions dans la prochaine mise à jour, car il est resté au milieu d’une controverse en raison de ce qui est vu à l’écran et les critiques ne cessent de tomber. D’autre part, la bande qui avait également suscité la fureur était Revanche maintenant, non seulement pour être une histoire de jeunesse, mais aussi pour être réalisée par Camila Mendes et Maya Hawke. Cependant, cette semaine, qui a surpris était Lou.

Lou est arrivé au catalogue de la plateforme le 23 septembre et, comme le détaille le site FlixPatrol, était le film le plus regardé de Netflix du 26 septembre au 2 octobre. C’est un drame réalisé par Anna Foerster et écrit par Maggie Cohn et Jack Stanley qui, au fil des jours, a ajouté des vues à travers le monde, au point d’atteindre 40 570 000 millions d’heures jouées en seulement trois jours.

Le postulat de ce long métrage qui a attisé la curiosité des abonnés tourne autour de Lou, une femme qui pense avoir laissé derrière elle un passé compliqué, mais la quiétude qu’elle s’imaginait avoir se transforme en désespoir total lorsqu’une mère la supplie de sauver sa fille .. sa fille, qui a été kidnappée. Confrontées à une violente tempête, les deux femmes risquent leur vie dans une mission de sauvetage qui les mettra à l’épreuve et découvrira des secrets choquants de leur passé.

Alors qu’il est vrai que Lou n’a pas recueilli les meilleures critiques, les utilisateurs de Netflix apprécié une histoire intéressante mettant en vedette Allison Janney, Jurnee Smollett, Logan Marshall-Green, Matt Craven, Greyston Holt et Toby Levins, entre autres. Pour la semaine suivante, il est prévu que Blond prendre sa place, même si nous pourrions nous retrouver avec une surprise à nouveau.

