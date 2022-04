Sienna Miller passe le « meilleur » temps à l’âge « libérateur » de 40 ans

Sienna Miller est entrée dans un nouveau chapitre de sa vie.

Le 28 décembre, la star de « American Sniper » a eu 40 ans et elle dit à Willie Geist sur son podcast « Sunday Sitdown » qu’elle a passé « le meilleur » moment depuis l’anniversaire marquant.

« Je ne le changerais pour rien au monde », a-t-elle déclaré à Geist. « Je ne pense pas que je me sois jamais senti mieux. Je ne le fais pas. Je viens d’avoir 40 ans … (et) tout le monde dit, vous savez, « La vie commence à 40 ans », mais cela ressemblait à une sorte de platitude pour le fait que tu es en train de franchir la colline. En fait, je ne me suis jamais senti plus installé, content.

Lors d’une récente promenade à travers New York, Sienna Miller dit à Willie Geist qu’elle se sent libérée à 40 ans. Nathan Congleton / NBC

Miller a expliqué qu’avoir 40 ans était à la fois « libérateur » et « nihiliste » parce qu’elle avait cessé de se soucier de ce que les autres pensaient d’elle, en particulier ceux qui ne l’avaient jamais rencontrée dans la vraie vie.

« (Il n’y a) rien que vous puissiez faire contre les opinions des autres », a-t-elle ri. « Je veux dire, je pense, en tant que jeune femme, j’étais vraiment consciente de ce que les gens pensaient, et j’étais en quelque sorte dissociée de la personnalité que les médias créaient, qui vendait des journaux. »

« Mais j’avais juste l’impression d’être une personne sérieuse, dans mon esprit, frivole et chaotique, bien sûr, mais pas ce genre de personne douce et légère », a expliqué Miller, « et c’était – j’ai vraiment ressenti le besoin pour faire mes preuves. Maintenant, je suis comme, peu importe. Ce qui est si agréable.

Au cours de sa carrière, Miller a été nominée pour deux BAFTA Awards et un Critics Choice Television Award.

Son nouveau rôle de Sophie Whitehouse dans « Anatomie d’un scandale » de Netflix l’a également poussée à jouer vers de nouveaux sommets en incarnant l’épouse de James, un politicien britannique accusé d’agression sexuelle.

« J’ai compris le monde d’où elle venait », a déclaré Miller à propos de son personnage. « J’ai aimé à quel point elle est acerbe et contenue. »

« J’ai été dans des situations un peu similaires, vous savez, sachant qu’une histoire va éclater, et l’horreur de ce sentiment, et les médias, et cela fait définitivement partie de mon passé », a-t-elle déclaré.

Bien que Miller ne veuille pas trop en dire sur la série, elle a dit qu’il y avait « beaucoup de rebondissements » dans la série et elle est très fière de la façon dont les scénaristes ont développé son personnage.

« J’aime aussi le fait qu’elle commence comme quelqu’un de très, très différent de ce qu’elle finit par être. Et donc cet arc était bon », a déclaré Miller.

Cependant, Miller souhaite entreprendre différents projets dans sa carrière. Elle dit que faire une pièce « tous les deux ans » est sur sa liste avec diriger et produire plus de projets.

Sienna Miller dans le rôle de Sophie Whitehouse dans la saison 1, épisode 3 de « Anatomie d’un scandale ». Ana Cristina Blumenkron/Netflix

« Il y a tellement de gens avec qui je veux travailler », a-t-elle déclaré.

En ce moment, Miller tourne son nouveau projet, « Raised Eyebrows », un drame sur la vie et l’époque de Groucho Max, basé sur le livre « Raised Eyebrows: My Years Inside Groucho’s House ». Et elle ne peut s’empêcher de penser à quel point sa vie a changé depuis ses 30 ans.

« Je pense que les trentenaires se sentaient assez aveuglés, et je ne sais pas, assez claustrophobes », a-t-elle déclaré. « Et tout à coup, je me dis: » Oh, il y a un tout autre, pour entrer dans la métaphore, dans notre domaine. Ou un vaste espace que je suis ravi de remplir avec toutes sortes de choses.

