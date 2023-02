Star Trek: Ed Speleers de Picard a presque arrêté de jouer

Cet article contient des spoilers pour Star Trek : Picard Saison 3, épisode 2, « Désengagez ».





Star Trek : Picard Étoile de la saison 3 Ed Spelers a révélé qu’il était devenu tellement frustré qu’il envisageait de cesser de jouer avant d’être choisi comme Jack Crusher dans la série de streaming Paramount + en cours. Dans une interview avec Avery Kaplan à Battement de la bande dessinéeSpeleers a partagé qu’il envisageait de jeter l’éponge avant de filmer l’auto-cassette qui lui a valu un rôle principal dans le dernier randonnée montrer. C’était en dépit du fait que la répartition du personnage qu’il viendrait jouer, Jack Crusher, était parfaite pour lui.

Les auto-cassettes sont la pratique d’un acteur qui enregistre à distance une audition pour un rôle. Ces bandes sont ensuite soumises au directeur de casting, qui les examine et entre en contact avec les acteurs qu’ils jugent les plus prometteurs pour le rôle. Selon Spelers, il « se souvient[s] devenir vraiment émotif, au bord des larmes », et jurer:« Je ne ferai plus jamais ça. J’en ai fini avec les auto-cassettes.

Heureusement, les encouragements de sa petite amie l’ont convaincu qu’il devait enregistrer et soumettre – ce qui a permis à l’acteur d’être choisi pour le rôle. Speleers explique que sa petite amie a offert des encouragements. Comme Speleers l’a révélé, sa petite amie a dit: «’D’accord, regarde. Donnez-lui une autre chance. Arrêtez d’être ridicule.

Fans de picard devrait être ravi que Speleers ait suivi les conseils, car la soumission de son auto-cassette lui a valu d’être choisi pour le rôle de voleur de scène de Jack, une partie intégrante de la troisième et dernière saison de la série.

Speleers a également révélé qu’il ignorait que le rôle qu’il devait jouer était celui du fils de Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) jusqu’à ce qu’il soit choisi. L’acteur dit qu’il a eu du mal à comprendre ce fait au début. Heureusement, picard Le showrunner de la saison 3, Terry Matalas, a présenté « le récapitulatif à plein régime » du personnage, expliquant à Speleers ce que jouer Jack « allait signifier et ce qui se passerait pour le rôle ».

Speleers a également confirmé que randonnée était une affaire de famille multigénérationnelle pour lui. Son père était (et est toujours) fan de Star Trek : la série originale, l’émission qui a lancé le classique culte séminal Franchise. Et Speleers ne sera pas le dernier randonnée fan dans sa famille: selon l’interview, son fils a maintenant embrassé Star Trek : la nouvelle générationet a été ravi par l’inclusion de son père dans le premier épisode de picard.

Speleers serait-il prêt à reprendre le rôle à une date ultérieure? La réponse courte est : absolument, oui ! Speleers a confirmé que Jack était « tellement amusant à jouer, et il y a encore des choses que je veux défaire avec lui… J’ai l’impression que nous venons juste de commencer! »